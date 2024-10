Manipuláció, terror és személyi kultusz: A diktátorok legnagyobb fegyverei

Hitler tudta, hogy az információ mindennél fontosabb

Adolf Hitler a történelem egyik leggyűlöltebb embere, aki milliók haláláért felel a II. világháború és a

Holokauszt kapcsán. Továbbá kommunikációban verhetetlen volt. Jól tudta, hogy az átadott

információnál nagyobb fegyver nem létezik függetlenül attól, hogy van-e igazságtartalma vagy nincs.

Tudta, hogyha kitartóan ismétel el szavakat és sulykol képeket, azokat az emberek egy idő után

magukévá teszik és ezek alapján ítélnek meg másokat. Képes volt előítéleteket ébreszteni, egyéneket

és csoportokat aljasnak beállítani; képes volt gyűlöletet szítani, ezzel pedig a polgárokat egymás ellen

fordítani. Hogy céljait elérje, ehhez teljes kontroll alá kellett vonnia a médiát: a sajtót, a filmet és a

rádiót, el kellett árasztania hirdetményekkel az országot, gyűléseket kellett szerveznie, melyeken

kiállhatott a nép elé. Teljesen mindegy, mit mondott, a lényeg az, hogy hogyan és hányszor mondta

el azt. Ahogy a propagandaminisztere, Joseph Goebbels fogalmazott: „Ha elég nagy hazugságot

mondasz és azt újra meg újra elismétled, akkor az emberek egy idő után hinni kezdenek benne.”

Németország pedig hitt benne és vakon követte őt a vérgőzös években.

Sztálin a propagandát és a terrort ötvözte a manipulációval

Mielőtt hatalomra került volna, Sztálin már akkor is ügyesen manipulálta a környezetét. Legnagyobb

ellenfele a néhai Lenin jobbkeze, Trockij volt, aki forradalmi politikát folytatott, míg Sztálin a józan

ítélőképességű békéltető szerepében tetszelgett, miközben csak a hatalmát akarta megszilárdítani.

Trockij meggyengítésére olyan egyszerű trükköket is bevetett, mint hogy szándékosan rossz dátumot

adott meg neki Lenin temetésével kapcsolatban, így ellenfele lemaradt róla. Sztálin elérte azt is, hogy

Lenin végrendelete – melyben azt javasolja, hogy mozdítsák el a párttitkári pozíciójából – ne lássa

meg a napvilágot. Hatalma megszilárdításához a propagandát hívta segítségül, a rádió, az újságok, a

színház, de még a tankönyvek is arról zengedeztek, hogy ő egy bölcs és mindent tudó vezető. Kellett

is neki, hogy kedvező színben tűntessék fel, ugyanis az egyszerű családból származó Sztálin közel sem

volt annyira karizmatikus vezető, mint a kifinomult Hitler. Rettegett is attól, hogy összeesküvést

szítanak ellene, a paranoia pedig szép lassan elhatalmasodott rajta, aminek óriási tisztogatási akció

lett a vége. Először a pártból szabadult meg a kritikusaitól, illetve azoktól, akikre gyanakodott, aztán a

hadseregen ment végig – az egyetlen szerven, ami meg tudta volna állítani őt –, végül már az

egyszerű polgárok között is tisztogatási akciókat hajtott végre. De a félelem mellett a meggyőződést

is erősítette nagy nyilvánosságot kapó kirakatperekkel, melyekkel azt bizonyította, hogy tényleg

összeesküdtek ellene és a tisztogatás szükségszerű. Miközben lassan milliók szenvedtek a

paranoiájától, és egyre többen rettegtek attól, hogy ők következnek, a publikum elhitte, hogy mindez

szükségszerű.