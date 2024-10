Tényleg gyógyítja a megfázást a C-vitamin?

Gyakran halljuk, hogy ha úgy érezzük, megfáztunk, emeljük a C-vitamin-adagot. De van-e rá bizonyíték, hogy ez működik is? Az ötlet eredetileg a Nobel-díjas kémikustól, Linus Paulingtól származik, az 1970-es évekből. Pauling arról számolt be, hogy erős bizonyíték van arra, hogy a C-vitamin csökkenti a megfázás lehetőségét. Az optimista analízis iskolás gyerekeken a svájci Alpokban egy síiskolában végzett rövid, randomizált tanulmányon alapult, ami a megfázás előfordulásában és az időtartamában is szignifikáns csökkenésről számolt be. Az előfordulás 45%-kal, az időtartam pedig 35%-kal csökkent. A tanulmányhoz használt minta nem volt elegendő egy ennyire kategorikus megállapításhoz, de Pauling tekintélye miatt a közvélemény felfigyelt erre az eredményre.

Először is, megakadályozza a napi C-vitamin a megfázást? 2013-ban sok különböző vizsgálat áttekintése arra a következtetésre jutott, hogy a napi C-vitamin-bevitelnek nincsen hatása a megfázás előfordulására az átlagos populációban. 11.306 résztvevőt érintő 29 vizsgálatot hasonlítottak össze. A napi dózis kevésbé rossz lefolyásúvá teszi a megfázást? A 2013-as elemzés arról számolt be, hogy 31 tanulmány összehasonlításában, melyben 9.745 megfázásos esemény szerepelt, a rendszeres kiegészítésnek mérsékelt, de konzisztens hatása volt a megfázásos tünetek tartamának csökkentésében. A rendszeres kiegészítések vizsgálata azt találta, hogy 0.2 g/nap, vagy több C-vitamin bevitele a megfázás időtartamát mérsékelten 8%-kal csökkentette a felnőtteknél és 14%-kal a gyermekkorúaknál, ami nem tekinthető szignifikáns hatásnak. A napi C-vitaminnak nincsen hatása a megfázás előfordulására az átlagos populációban

Fotó: Daniel Grizelj / BBC Science Focus Segít egy nagy adag, amikor kezdjük érezni a megfázást? Az erre vonatkozó tanulmányok többnyire inkonzisztensek. Egy felnőtteken végzett nagy vizsgálat arról számolt be, hogy 8 gramm terápiás dózisnak jótékony hatása van a tüntetek kezdetén, két terápiás vizsgálat pedig 5 napos kiegészítést tartott jótékony hatásúnak, de sok más egyebet nem mutatott - tehát a bizonyítékok még homályosak. A nagy dózisú C-vitamin-bevitel pedig, lehet, hogy nem pozitív hatású, mert több mint napi 1 grammnyi mennyiség már gyomorproblémákat okozhat. Van azonban bizonyíték olyan speciális körülményekre, melyekben a C-vitamin segít: a rövid ideig tartó súlyos fizikai gyakorlatnak és/vagy hideg környezetnek kitett emberek számára jótékony hatású lehet a rendszeres, több mint 200 mg/nap C-vitamin-bevitel az időtartam és a kitettség tekintetében is. Ez a mennyiség könnyen elfogyasztható a kiegyensúlyozott diéta részeként. 598 rövid ideig extrém fizikai stressznek kitett (köztük maratoni futók és síelők) résztvevővel végzett öt vizsgálatban a C-vitamin felére csökkentette a megfázás kockázatát. Részben ez álhat Linus Pauling rövid dolgozatának hátterében, az Alpokban, a síiskolában végzett vizsgálatait tekintve. Ha a C-vitamin nem igazán segít, számításba vehetjük a cinket. Néhány korai kísérlet azt mutatja, hogy a cink-cukorkák bevitele a tüntetek kezdetének első 24 órájában csökkenti a megfázás időtartamát, de a 7 napon túl perzisztáló tünetek előfordulását is csökkenti. Viszont a mellékhatása a rossz szájíz, valamint, hogy a dózis több mint 75 mg/nap kell legyen. A cink nem jól tanulmányozott, ezért konzultálni kell az orvossal, és lehetséges, hogy bizonyos alapbetegségek esetén ez lesz nem megfelelő a beteg számára.

Fotó: BBC: https://www.bbc.co.uk/ Megfázhatunk, ha kihűlünk? A Cardiffi Egyetem kutatói vizsgálatukban 90 önkéntesnek 20 percig hideg vízzel hűtötték a lábát, és a következő 4-5 napban azt találták, hogy csak 5 önkéntes maradt teljesen mentes a megfázás tüneteitől. Lehetséges, hogy ez azért van, mert a hideg összehúzza a véredényeket, és csökkenti a fertőzés leküzdésére való képességünket. Mivel állandóan ki vagyunk téve a vírusok, illetve már kórokozók támadásának és a hűtés sérülékenyebbé tette az önkénteseket erre, vagyis, hogy megfáznak az elkövetkező napokban. Ez is az egyik oka lehet annak, hogy miért gyakoribb a megfázás télen vagy ősszel, amikor hirtelen lehűl az idő, és amire még nem készültünk fel. Hogy elkerüljük a megfázást, tartsuk magunkat melegen (különösen az orrunkat). Ha beáll a hűvös idő, vegyük elő a sálakat és a meleg ruhát. (Forrás: BBC )

