Megfázás tünetei: nagy baj lesz, ha nem megy orvoshoz időben

Szerencsére influenzajárvány még nincs, de a hirtelen berobbant hideg, esős idő miatt nagyon sok ember a megfázás tüneteivel küzd. A leggyakoribb és legkellemetlenebb tünet a folyamatos orrfújás, amit néhány egyszerű házi módszerrel enyhíthetünk.

A megfázás tünetei házi módszerekkel is enyhíthetők, és gyorsabban kigyógyulunk a betegségből

Fotó: BSIP via AFP

Megfázás tünetei: tippek a nátha ellen

A forró zuhany és fürdő kiváló gyógyír lehet. Ha fürdést követően pár percet a gőzben töltünk, a nedvesség csökkenti az orrnyálkahártya duzzanatát. Ugyanezen okból érdemes a hálószobában is párologtatni, ám lehetőleg ne vigyük túlzásba: a túl párás levegő sem jó, mivel segíti a baktériumok és gombák szaporodását. Az orrüreg és arcüreg eldugult járatait az arcra, orra helyezett meleg borogatás is megnyithatja.

Szintén jól jöhet a sós vizes öblögetés is. Ehhez egy pohár vízbe tegyünk kevés sót, és gargalizáljunk vele, majd az orrnyílásokat is mossuk át a sós oldattal naponta többször. Ugyanilyen hatásmechanizmussal működnek a boltban drágán beszerezhető tengervizes orrspray-k is.

A gyógyteák is hatékony fegyverek lehetnek; közülük is kiemelkedik a gyömbértea.

Akkor a leghatékonyabb, ha nem filteres teából főzzük; egy liter teához adjunk 5-7 vékonyra szeletelt gyömbért, lassú tűzön forraljuk negyedórát, majd ízesítsük citrommal, mézzel.

A méznek, sőt, a fahéjnak is fertőtlenítő hatása van. Főként a köhögést és a torokfájást enyhíti, de közvetve a nátha lefolyását is kedvezően befolyásolja. Tegyünk két teáskanál mézbe egy harmad teáskanál fahéjat, majd keverjük hozzá egy kifacsart citrom levét is.

Megfázás során aranyszabály, hogy elegendő folyadékot igyunk. Ez lehet víz, gyümölcslé, gyógytea vagy egy tál leves is.

A forró húsleves gyógyhatása nem legenda: mint ahogyan korábban említettük, a meleg gőz lelohasztja az orrnyálkahártya duzzanatát, a sós lé pedig a torok fertőtlenítésében segédkezik.

Bár a megfázás egyik legkellemetlenebb velejárójának számít, a váladéktermelődésnek fontos feladata van: segít, hogy a kórokozók az orron és a szájon keresztül kiürüljenek a testünkből.

Az orrfolyást tehát ne akarjuk azonnal megszüntetni, várjunk néhány napot, addig pedig hagyatkozzunk a fenti házi módszerekre.

Kell-e megfázással orvoshoz fordulni?

A megfázás egy komplex betegség, és nem csak a náthát értjük alatta: A kétszázat is meghaladja a betegséget okozó vírusok száma, ennek megfelelően a tünetek is nagyon változatosak lehetnek. A nátha leggyakoribb tünetei

a torokkaparás,

torokfájás,

köhögés,

enyhe fejfájás,

tüsszögés,

könnyezés,

hőemelkedés,

enyhe láz,

és az ugyancsak enyhe fáradtságérzet.

Ha szerencsénk van, és az immunrendszerünk sem mondott csődöt, néhány nap alatt pihenéssel, elegendő alvással és bőséges folyadékpótlással külső beavatkozás nélkül is elmúlik a betegség.

Nagyobb baj akkor van, ha a lázunk hirtelen felszökik, hidegrázást tapasztalunk, erős köhögés, manduladuzzanat, esetleg arc- és orrüregi fájdalom jelentkezik, ebben az esetben tanácsos orvoshoz fordulni.

Gyerekeknél a megfázás gyakran fülgyulladást is előidézhet, még nagyobb baj, hogy a kezeletlen megfázás tüdőgyulladáshoz vezethet.