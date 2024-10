Ételszállító teherautóban szöktek meg a rettegett Maze börtön rabjai

A fegyházat arra tervezték, hogy biztonságosan bezárva tartsa Nagy-Britannia első számú közellenségeit. Ezért nem meglepő, hogy számos olyan blokkból és épületszárnyból állt, amelyek külön-külön működve, egymástól független önellátó börtönként funkcionáltak. A betonfalak olyan vastagok voltak, hogy csak egy légicsapás tudta volna áttörni őket. Ezen kívül a blokkokat egy négy és fél méter magas kerítés is körülvette, melynek tetejét sűrű szögesdrót koronázta. Az őrök pedig a fegyencek minden lépését árgus szemekkel figyelték.



Fő a biztonság



A Maze-ből a közvélekedés szerint lehetetlen volt megszökni. Ez az állítás egészen 1983-ig volt érvényes, amikor azonban egy eltökélt fegyencekből álló csapat rácáfolt, és elhagyta az objektumot.

A börtönt 1971-ben nyitották meg, elsősorban azért, hogy az Ír Köztársasági Hadsereg (röviden IRA) elfogott tagjait elkülönítsék és szökésbiztosan fogságban tartsák.

A büntetőintézet azonban hamarosan túlzsúfolttá vált, mivel a britek egy olyan törvényt fogadtak el, amely szerint bárkit tárgyalás nélkül rabosíthattak, ha csak a gyanúja is felmerült annak, hogy az illető az IRA katonája. Emiatt sok ártatlan ír is börtönbe került, általánosságban viszont elmondható, hogy a rabok nagy részének volt valamilyen kapcsolata az hírhedt erőszakszervezettel.

Az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) komoly problémá okozott az angoloknak az 1970-es 80-as években

Fotó: An Phoblacht

Ők természetesen nem tartották magukat terroristáknak, de még csak politikai foglyoknak sem. Igazi katonaként büntetésük teljes ideje alatt folyamatosan gyakorlatoztak, és természetesen a szökésen járt az eszük. A tettre kész IRA-tagok élére egy Larry Marley nevű férfi állt, aki korábban már megszökött egy másik brit börtönből. Egyszer őrnek öltözve megpróbált kijutni a Maze-ből is, akkor azonban próbálkozását nem kísérte szerencse. Rájött, hogy ha eredményt akar elérni, társakat kell toboroznia. Hamar tekintélyes számú támogatóra talált, akiket egyfajta katonai osztagként szervezett maga köré.



Rögös út a szabadsághoz



A szervezkedők először felderítették a börtön épületeit és folyosóit, majd kifigyelték az őrségváltás időpontjait is. Kinti hozzátartozóik pedig különböző földmérési alaptérképeket és légi felvételeket juttattak be nekik a látogatásaik alkalmával. Következő lépésük az őrökkel való jobb kapcsolat kiépítése volt, ami a korábbi évek eseményei (celláik falának és rácsainak saját ürülékükkel való bekenése, valamint a feladatukat végző felvigyázók gyakori leköpése) miatt nehézkesen indult. Hosszabb távú céljuk az volt, hogy minden egyes börtönőrnek kipuhatolják a gyengeségeit. Konfliktuskerülő magatartást alkalmaztak, elsimították a kisebb nézeteltéréseket és apróbb szívességeket is tettek nekik.