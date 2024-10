Megtörtént repülőgépes esetek érkeznek vasárnaponként a Viasat Explore-ra

Sully Sullenberg kapitány nevét valószínűleg sokan hallották már – ha másért nem is, akkor Clint Eastwood Oscar-jelölt drámájának hála mindenképp, amelyben Tom Hanks formálta meg a karaktert. Sully 2009 januárjában kényszerleszállást hajtott végre Airbus A320 típusú gépével a Manhattant keletről határoló Hudson folyóban, miután felszállás közben, 850 méter magasságban madarakkal ütközött. Arra számított, hogy a gép vízre szálláskor széttörik, ezért közvetlenül a becsapódás előtt felrántotta a kormányt, hogy a szárny érjen le először. A gép csodával határos módon egyben maradt és a víz felszínén lebegve megállt. Az utasok kimásztak a szárnyra, és ott várták a segítséget. Mindenki túlélte a kényszerleszállást.

Az uruguayi rögbicsapat sajnos kevésbé volt szerencsés. Montevideóból Santiago de Chilébe tartó gépük 1972 októberében zuhant le az Andokban, miután hegynek ütközött. A repülőt egy tapasztalatlan másodpilóta vezette, aki limitált látási viszonyok közepette túl korán kezdte meg az ereszkedést. A gép ráadásul turbulenciába is került, már nem volt visszaút. Először a jobb szárny ütközött hegynek, és vele együtt a gép farka is leszakadt. Néhány másodperccel később a bal szárny is letört, a csonka törzs a jéggel borított hegyoldalnak ütközött, amin aztán 350km/órás sebességgel száguldott le, majd 700 méter után egy hófalnak ütközve megállt. A gép 45 utasa közül 12 azonnal életét vesztette, a túlélők többsége pedig az elkövetkező bő két hónapban a zuhanás során szerzett sérülésekbe, illetve az extrém hidegbe halt bele. Tragédiájukról több film és könyv is megemlékezik. A Légikatasztrófa az Andokban sorozat a túlélők beszámolói alapján eleveníti fel a szörnyű eseményeket.

Naponta 8 millió ember utazik a levegőben, többségük okostelefonnal a fedélzeten, így akár 30 ezer méter magasan a legdrámaibb történeteket tudják rögzíteni – ezek aztán futótűzként terjednek szét a világban. A Dráma a felhők felett című dokumentumsorozat a szívszorító történtek kapcsán nem a miérteket boncolgatja, hanem annak jár utána, biztonságunk érdekében milyen előzetes tervezésre és eszközökre van szükség. Például mit lehet tenni egy villámcsapás esetén?