Ránézésre felismerhetővé váltak a rákos sejtek

A barcelonai Genomszabályozási Központ, a Baszkföldi Egyetem, a Donostiai Nemzetközi Fizikai Központ és a bizkaiai Biofizikai Alapítvány kutatói kifejlesztettek egy mesterségesintelligencia- (MI-) algoritmust, amely képes megkülönböztetni a daganatos sejteket az egészségesektől, és felismeri a vírusfertőzés nagyon korai jeleit a sejteken belül. A Nature Machine Intelligence szakfolyóiratban publikált tanulmány a diagnosztikus technika továbbfejlesztését és a betegségek korai stádiumban történő felismerését ígéri.

A mesterséges intelligencia ezúttal a rákdiagnosztikában hozhat forradalmat

Fotó: Science Photo Library via AFP

Mesterséges intelligenciával a rák ellen

Az AINU (AI of the NUcleus, sejtmagi mesterséges intelligencia) névre keresztelt MI-alapú rendszer nagyfelbontású képeket olvas be a sejtekről, amelyeket a STORM nevű speciális mikroszkópos eljárással készítenek. A STORM révén a sejtekről a hagyományos mikroszkópokénál jóval részletgazdagabb képek készíthetők. E szupernagy felbontású pillanatfelvételek a nanométeres skálán kínálnak bepillantást a sejtek belső szerkezetébe.

A nanométer (nm) a méter milliárdod része, és egy átlagos hajszál átmérője kb. 100.000 nm.

A nagyfelbontású mikroszkópiával támogatott MI-algoritmus 20 nm-es, vagyis a hajszál átmérőjénél 5000-szer kisebb léptékű átrendeződéseket is felismer.

Ezek annyira apró és finom változások, amiket egy emberi megfigyelőnek a hagyományos eszköztárral esélye sincs észrevenni.

„Ezeknek a képeknek a felbontása kellőképpen nagy ahhoz, hogy az MI-algoritmusunk figyelemre méltó pontossággal felismerhesse a sajátos mintázatokat és eltéréseket, például a DNS sejten belüli elrendeződésének változásait, így segít abban, hogy nagyon korán tetten érjük ezeket a kezdődő folyamatokat – nyilatkozta Pia Cosma, a barcelonai Genomszabályozási Központ kutatója és a tanulmány egyik levelező szerzője.

Az AINU egy úgynevezett konvolúciós mesterséges idegi hálózat, vagyis az MI-nek egy olyan formája, amelyet kimondottan vizuális adatok, például képek elemzésére fejlesztettek ki. A konvolúciós idegi hálózatok tipikus példái azok az MI-eszközök, amelyek révén a felhasználók az arcukkal fel tudják oldani az okostelefonjukat, vagy amelyeket az önvezető autók használnak a környezetben való tájékozódásra és az úton előforduló objektumok felismerésére.