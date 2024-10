Műanyagevő baktériumok szabadítanak meg minket a szeméttől

„Fontos megjegyezni, hogy a PET műanyagok a globális műanyagfelhasználás 12%-át képviselik, és a szennyvizek mikroműanyagtartalmának 50%-a belőlük származik” – hangsúlyozta Aristilde.

Aristilde és csoportja többféle elméleti és kísérleti megközelítést alkalmazott annak jobb megértése érdekében, miként lép kölcsönhatásba a C. testosteroni a műanyaggal, és hogyan vonja ki belőle táplálékát. Mindenekelőtt szennyvízből izolálták a baktériumot, és PET-fólián és -gyöngyöcskéken tenyésztették. Ezután korszerű mikroszkópos technikákkal megfigyelték, hogyan változik idővel a műanyag felszíne, majd megvizsgálták a baktériumok körüli vizet a nanoméretűre aprózott műanyagszemcsék után kutatva. Végül magukat a baktériumokat vették szemügyre, hogy vajon milyen molekuláris eszköztár segíti őket a plasztik lebontásában.

„A baktériumok közreműködésével a mikroműanyag-darabkák egészen parányi nanoműanyag-részecskékre aprózódtak – mondta el Aristilde. –

Eredményeink azt mutatják, hogy ez a szennyvízlakó baktérium eredendő képességgel bír a plasztik lebontására a folyamat legelejétől egészen a legkisebb kémiai alkotórészekig, a monomerekig, amelyek összekapcsolódásával felépül a műanyag. Ezek az elemi építőkövek már biológiailag hozzáférhető szénforrást jelentenek a baktérium számára, így tudja velük táplálni a saját növekedését.”

Új remény, hogy megszabadulhatunk a műanyag szeméttől

Miután meggyőződtek róla, hogy a C. testosteroni csakugyan le tudja bontani a műanyagokat, Aristilde és munkatársai azt is szerették volna megérteni, hogy ezt miként teszi. Olyan átfogó „omikai” technikákkal, amelyek a sejtben jelen lévő valamennyi enzimet kimutatják, a csoport azonosított egy konkrét enzimet, amelyet a baktérium csak a PET-műanyagok jelenlétében termel. Hogy még pontosabban tisztázza ennek az enzimnek a szerepét, Aristilde megkérte a tennessee-i Oak Ridge National Laboratory-ban dolgozó kollégáit, hogy készítsék el a baktériumnak azt a változatát, amely nem képes termelni a szóban forgó enzimet. Figyelemre méltó módon az enzim hiányában a baktériumok plasztikbontó képessége számottevően csökkent vagy teljesen el is veszett.