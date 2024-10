Negatív idő nyomára bukkantak a kvantumfizikusok

Egy különálló atomot lézerfénnyel gerjesztenek láthatóvá téve a fotonok áramlását

Ezeknek a késleltetéseknek a természete olyan furcsának és ellentmondásosnak tűnik, ami egyes kutatókat arra indított, hogy gyakorlatilag értelmetlennek minősítsék ezt a jelenséget a fénnyel kapcsolatos fizikai tulajdonságok leírására. Három év tervezés után Sinclair csapata kifejlesztett egy készüléket ennek az izgalmas problémának a laboratóriumi tesztelésére. Kísérleteik során fotonokat lőttek át ultrahideg rubídium atomok felhőjén, és megmérték az ebből eredő atomi gerjesztés mértékét.

A kísérlet során két nagy meglepetés is érte a kutatókat:

egyrészt kiderült, hogy a fotonok időnként háborítatlanul, kölcsönhatásra utaló jelek nélkül haladtak át az atomok elektronfelhőjén, ám ennek ellenére a rubídium atomok mégis „izgatottak lettek” méghozzá éppen annyi ideig, mintha elnyelték volna ezeket a fotonokat. Még ennél is furcsább volt, hogy amikor a fotonok abszorbeálódnak (elnyelődnek), úgy tűnt, hogy szinte azonnal újra kisugároztak méghozzá jóval azelőtt, hogy a rubídium atomok visszatértek volna az alapállapotukba –, vagyis mintha a fotonok a vártnál, illetve a számítottnál gyorsabban hagynák el az atomokat.

Hogyan mutatja meg a negatív idő létezését a kvantumkísérlet?

A kutatócsoport a tudományos magyarázat kidolgozásába az ausztrál Griffith Egyetem elméleti és kvantumfizikusát, Howard Wisemann -t is bevonta. A kísérleti eredmények alapján felállított elméleti keret azt mutatta, hogy az az idő, amelyet a fotonok az atomi gerjesztés állapotában töltöttek, tökéletesen megfelelt a fény által elért és várható csoportkésleltetésnek azokban az esetekben is, amikor úgy tűnt, hogy a fotonok még azt megelőzően újra kisugároznak, mielőtt az atomi gerjesztés lecsengett volna. Az első látásra értelmetlennek tűnő jelenség megértéséhez a fotonokra mint olyan bizonytalan kvantumobjektumokra kell tekintenünk, amelyeknél az atomi gerjesztés révén nem garantált, hogy az adott foton abszorpciója és újra emissziója egy bizonyos meghatározott (számított) időn belül megtörténik; hanem az időbeli értékek előre pontosan meg nem határozható, valószínűségi tartományán keresztül mennek csak végbe. Amint azt a csapat kísérletei kimutatták, ezek az értékek felölelhetik azokat az eseteket is, amikor egy egyedi foton áthaladási ideje pillanatnyi, vagy furcsa módon amikor ez még az atomi gerjesztés megszűnése előtt véget ér, ami pedig negatív idő értéket ad.