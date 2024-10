Pusztul a Föld egyik fontos része, veszélyes változások jöhetnek

A kérdéses óceáni áramlatok az Atlanti Meridionális Áramlási Rendszer (AMOC) részei, amely magában foglalja többek között a Golf-áramlatot is, és alapvető szerepet játszik a hő szállításában az északi féltekén. Kutatások szerint az AMOC lassul, és a globális felmelegedés hatására hamarosan elérheti azt a kritikus pontot, amelynél összeomolhat. Ez a fenyegető esemény kaotikus állapotokat idézhet elő az éghajlatban – írja a Live Science.

A kulcsfontosságú óceáni áramlatok összeomlása éghajlati és gazdasági válságot idézne elő

Fotó: Science Photo Library via AFP

Összeomló óceáni áramlat – mit jelentene az AMOC megszűnése?

A levél szerint az áramlási rendszer változása különösen az északi országokra - Dániára, Izlandra, Norvégiára, Finnországra és Svédországra - lenne katasztrofális hatással.

A tudósok kiemelték, hogy az AMOC összeomlása drasztikus lehűlést és extrém időjárást eredményezhet a térségben, valamint növelheti és elmélyítheti az Atlanti-óceán keleti részén már kialakult ún. "hideg foltot".

Ez negatív hatással lenne az északnyugat-európai mezőgazdaságra is.

A tudósok arra is figyelmeztetnek, hogy az AMOC megszűnése más régiókat is érintene. Az áramlási rendszer leállása dél felé tolhatja a trópusi monszunrendszereket, ami katasztrofális következményekkel járna a mezőgazdaságra és az ökoszisztémákra. Emellett az áramlások leállása az amerikai atlanti partvidéken is növelné a tengerszintet, és felboríthatná a tengeri ökoszisztémákat, ami főként a halászatot érintené érzékenyen.

Bár az Atlanti-óceán áramlási rendszerének összeomlása Magyarországot közvetlenül nem sújtaná, közvetett módon komoly kihívásokat jelentene hazánknak, különösen az éghajlati szélsőségek, mezőgazdasági problémák és gazdasági hatások révén.

Az Atlanti Meridionális Áramlási Rendszer (AMOC), amelynek a Golf-áramlat is a része

Fotó: NOAA

Alábecsülték a veszélyt?

A tudósok hangsúlyozták, hogy sürgős klímavédelmi intézkedések nélkül az AMOC már a következő évtizedekben összeomolhat, bár ennek pontos időpontját még nem sikerült meghatározni. Az éghajlatváltozást vizsgáló kormányközi testület (IPCC) legutóbbi jelentése szerint "közepes a valószínűsége" annak, hogy az AMOC összeomlása 2100 előtt nem következik be, de a tudósok szerint ez az értékelés jelentősen alábecsüli a veszélyt.

A levélben a klímakutatók kifejtették, hogy az IPCC jelentésének megállapítása nem megnyugtató, és az AMOC még a századunkban összeomolhat.

A tudósok szerint még egy közepes valószínűségű bekövetkezés is olyan súlyos és hosszú távú globális hatásokat okozna, hogy elengedhetetlen a kockázat minimalizálása.