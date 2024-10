Gályarabságból egyetemi katedrára - Ma van Otrokocsi Fóris Ferenc halálának évfordulója

Otrokocsi Fóris Ferenc: 1693-ban adta ki Origines Hungaricae (Magyar őstörténet) című latin nyelvű könyvét, mely rendszerezve tárgyalja a hun-magyar rokonság elméletét.

Mikor ez évben hazatért Magyarországra, sajnos ugyanazokkal a nehézségekkel találta magát szembe, mint előzőleg. Felekezeti béketörekvéseivel semmit nem ért el, sőt gyanússá tette magát egyházán belül, és végképp magára maradt. Ekkor – mindenki számára váratlanul – úgy döntött, hogy a másik oldalról próbálja meg céljait előmozdítani, a katolikus egyházon belül. Ebben persze a református egyházban való csalódottsága is szerepet játszott, de az is, hogy a XVII. század végén a katolikus egyházban is átmenetileg egy egységmozgalom (ma úgy mondanók, ökumenikus eszme) erősödött.

1694-ben katolikus hitre tért, a hollandiai református egyetem után most két év alatt Rómában is doktorált katolikus teológiából és egyházjogból, és hátralévő évei alatt ebben a katolikus-ökumenikus szellemben folytatott széleskörű teológiai munkásságot.

Természetesen 1700 körül Magyarországon, de az egész világban sem volt esélye rá, hogy komoly eredményt érhessen el, bár személyesen, rendkívüli életpályájának köszönhetően nagy hírnévre tett szert: maga az őt egykor halálra ítéltető, egyébként szélsőségesen magyarellenes Kollonich bíboros biztosított neki egyetemi állást és kegydíjat, és a pápával is találkozhatott személyesen. Egyetlen téren tudott maradandó értéket létrehozni: az ekkor induló, a XVIII. században majd virágkorába érő jezsuita történettudományi kutatásba kapcsolódott be (természetesen laikusként), a forrásgyűjtés kevéssé látványos, de heroikus munkájában komoly érdemei voltak, és nekilátott egy – a maga korában igen alapos – magyar egyháztörténet megírásának. Ezt azonban már nem tudta befejezni, az elkészült tizenegy kötet még a középkor legvégéig sem jutott el, és sajnos a mai napig kéziratban maradt. Ez nem jelentette azt, hogy nem volt hatása: a következő nemzedék nagy jezsuita történetírói ismerték és használták a kéziratot.

Otrokocsi Fóris Ferencnek alighanem a természetéhez tartozott, hogy minden elért eredményével elégedetlen legyen. Szükségszerűen csalódott volt amiatt, hogy egységre való törekvései itt is lényegében eredménytelenek voltak, utolsó éveiben elvesztette tudományos munkájának támogatását is. Egyesek azon a véleményen vannak, hogy végül titokban visszatért a református hitre, de erre nincs bizonyíték. Mindenesetre utolsó napjaiig kitartóan dolgozott, még ha tudta is, hogy egyháztörténete nem fog megjelenni. A magyarság történetének szentelt munkája, egész életében tartó közéleti elkötelezettsége, fáradhatatlan munkája és az újrakezdésre való rendkívüli képessége mindmáig példa lehet számunkra.

(Forrás: Magyarságkutató Intézet: https://mki.gov.hu/)