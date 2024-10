Precedenst teremtett a kommunista országokban Rajk László elítélése

A kommunista párttagság köreiben népszerű Rajkról, aki belügyminiszterként rendkívül sokat tett a kommunista diktatúra, az ÁVO rémuralmának kiépítésében és a kommunisták vélt vagy valós politikai ellenfeleit eltávolító koncepciós perekben, továbbá az 1947-es botrányos csalás, az úgynevezett kékcédulás szavazások lebonyolításában, olyan irreális dolgokat állítottak, minthogy korábban a Gestapónak és a nyilaskereszteseknek egyaránt kémkedett, jugoszláv ügynökökkel pedig egy Paks melletti csőszkunyhóban folytatott titkos tárgyalásokat. Kihallgatásán az őt a belügyminiszteri székben követő Kádár János is részt vett, annak ellenére, hogy nemcsak baráti viszonyt ápoltak, de a kommunista párt későbbi első titkára ifj. Rajk László keresztapja is volt egyben. Mégis aktív volt a koncepciós perben, amelyben a vallatás során az ÁVH-n folytatott gyakorlatnak megfelelően számos törvénytelen eszközt alkalmaztak. Többször is szemtanúja volt annak, ahogy „barátját” agyba-főbe verték.

A két "barát", Kádár János és Rajk László 1945-ben

Fotó: Wikimedia Commons

Mester és tanítvány

A cél a „nemzetközi trockista-titóista összeesküvésben” résztvevő személyek leleplezése, valamint a pártba beépült „jobboldali” és „fasiszta” jelzőkkel illetett egyének felkutatása volt.

Rákosi természetesen igyekezett Sztálin kedvében járni, és túlteljesítette kérését, hiszen a főperrel egyidőben számos mellékpert rendelt el.

Ez egyben praktikus is volt, hiszen könnyedén leszámolhatott belső ellenségeivel. Rajk László elítélése teljes mértékben egyezett a nagy moszkvai perekkel, melyeknek keretében Sztálin mondvacsinált indokokkal leszámolt a Szovjet Kommunista Pártban található vélt vagy valós ellenségeivel. Karl Radek 1936-os esete később több magyarországi koncepciós per mintájaként szolgált. Radek a Komintern egyik vezető alakjának számított, fogvatartói azzal próbálták vallomásra bírni, hogy cinikus módon elhitették vele: áldozata a kommunizmus ügyét szolgálja, és célja pusztán az, hogy elrettentésül szolgáljon a pártot belülről bomlasztani kívánó személyeknek.

Rajk László a május 1-i ünnepségen Rákosi, Szakasits Árpád és Marosán György társaságában 1947-ben

Fotó: Fortepan/Berkó Pál

Radek bedőlt a csalinak és önként írta meg beismerő vallomását.

A „jutalma” nem maradt el: halálbüntetés helyett „csupán” 10 év kényszermunkára ítélték szibériai Gulág egyik táborában.

Szabadulását viszont így sem érte meg, hiszen egy tábori verekedés során a többi fogoly agyonverte. Már a korszakban is elterjedt egy olyan nézet, hogy ez nem a véletlen műve lehetett, hanem Sztálin személyes utasítása volt.