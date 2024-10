Rákkeltő ételek: mutatjuk, mit kerüljön, ha tovább akar élni

A rák összetett betegség, mivel számos különböző típusa létezik, amelyek eltérő okokból alakulhatnak ki. Nem ismerünk minden tényezőt, azt ugyanakkor tudjuk, hogy a genetikai háttér mellett döntő szerepet játszik az életmódunk is. Egyes vizsgálatok azt állítják, a rosszindulatú daganatok 80-90 százaléka külső tényezőkhöz köthető. Különösen az étrend meghatározó, mivel napjainkban rákkeltő ételek sokaságát visszük be szervezetünkbe. Köztudott, hogy például a cukor és az alkohol romboló hatással bír, sőt, egyes tudósok szerint a tejtermékek is veszélyesek lehetnek. Az antioxidánsok viszont fontos szerepet játszanak a rákmegelőzésben.

Egyes élelmiszerek növelhetik a kettes típusú cukorbetegség és az elhízás kockázatát, amelyek összefüggésbe hozhatók bizonyos rákfajtákkal. Más élelmiszerek olyan egészségre káros anyagokat tartalmazhatnak, amelyek növelik a daganatképződés esélyét. Fontos megjegyezni, hogy a rákkeltő anyagok nem mindig okoznak betegséget. Sok múlik a genetikán, illetve a káros anyagnak való kitettség mértékén és időtartamán. Érdemes tehát tudni, melyek azok a rákkeltő ételek, amelyeknek fogyasztását érdemes elkerülni. A rákkeltő ételek elkerülésével sokat tehetünk egészségünkért

Fotó: Xinhua via AFP Melyek a leginkább rákkeltő ételek? Feldolgozott húsok és rákkockázat Feldolgozottnak minősül minden olyan húsfajta, amelyet füstöléssel, sózással, vagy pácolással tartósítottak. A legtöbb ilyen jellegű termék a vörös húsok közül kerül ki. A leggyakoribb feldolgozott húsok közé tartozik többek között a virsli, a szalámi, a kolbász, a sonka, a sózott vagy szárított marhahús. A feldolgozott húsok előállítása során rákkeltő vegyületek kerülhetnek a termékekbe. A Trusted Source 2018-as cikke szerint például a hús nitrittel történő pácolása során N-nitrozo-dimetil-amin vegyület jöhet létre, amelyet összefüggésbe hoztak már korábban a vastagbélrák kockázatának emelkedésével is. A hús füstölése szintén rákkeltő hatású policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) keletkezéséhez vezethet. A 2019-es vizsgálat szerint a vastagbélrákos esetek növekedése a feldolgozott húsokkal van kapcsolatban. Még ugyanebben az évben megjelent egy másik tanulmány, amely a gyomorrák kialakulását is a feldolgozott húsokkal hozta összefüggésbe. Korábban valószínűtlennek tartották, mára azonban bebizonyosodott, hogy a feldolgozott húsok mellrákot is okozhatnak. Sült krumpli és rák összefüggése Ha keményítő tartalmú ételeket magas hőfokon sütünk vagy főzünk, akkor egy akrilamid nevű szerves vegyület jön létre. A sokak által kedvelt hasábburgonyának és chipsnek példának okáért különösen magas az akrilamid-tartalma. 2018-ban kimutatták, hogy patkányok szervezetében az akrilamid rákot okoz, embereknél pedig „potenciálisan rákkeltő” hatású lehet.

Egy 2020-as tanulmány szerint az akrilamid károsítja a DNS-t és apoptózist, vagyis sejthalált idéz elő. A sült ételek fogyasztása más problémákat is okozhat, például nagy szerepet játszhat a kettes típusú diabéteszben és az elhízásban. Utóbbiak az oxidatív stressz révén gyulladást idézhetnek elő a szervezetben, ami fokozza a tumorok megjelenésének kockázatát. Egészséges főzési módszerek rákmegelőzéshez Túlfőtt ételek Az élelmiszerek, különösen a húsok túlfőzése rákkeltő anyagokat hozhat létre. Egy 2020-as cikk szerint a hús magas hőfokon történő elkészítése során rákkeltő PAH-ok és heterociklikus aminok (HCA-k) keletkeznek, amelyek a sejtek DNS-ének megváltoztatásával növelhetik a rák kockázatát. Ezenkívül a keményítőtartalmú ételek, például a krumpli túlsütése növeli a táplálék akrilamid-tartalmát. A veszély mérséklése érdekében érdemes biztonságos főzési módszereket alkalmazni. Ilyen a kuktában való főzés, vagy a párolás. Tejtermékek és rák kapcsolata Egyes kutatások szerint a tejtermékek közé tartozó sajtok, tejek, joghurtok fokozzák a prosztatarák kialakulásának veszélyét. Ez a káros hatás az ún. inzulinszerű növekedési faktor-1-nek (IGF-1-nek) tulajdonítható, amelynek szintjét a tejfogyasztás növeli a szervezetben. Az IGF-1 fokozhatja a prosztatarákos sejtek proliferációját, vagyis termelődését. A tejtermékek rákkeltő hatásával kapcsolatos megállapításokat azonban még most is rengeteg vita övezi. Egyes kutatók a tejtermékeket is a rákkeltő ételek közé sorolják

Fotó: ANP via AFP A cukorfogyasztás és rák kapcsolata A cukros ételek és a finomított szénhidrátok közvetve növelhetik a rák kockázatát. Néhány példa arra, mely élelmiszerek tartalmazhatják ezeket az összetevőket: cukros üdítők, pékáruk, cukrozott gabonapelyhek, fehér kenyér. A cukros, illetve keményítőtartalmú ételek féktelen fogyasztása növelheti a kettes típusú diabétesz és elhízás esélyét. Mindkét állapot növeli az oxidatív stresszt és gyulladást okoz a testben. A folyamatos gyulladásban lévő szervezetben előbb-utóbb megjelennek a tumorok. Érdemes finomított szénhidrátok helyett egészségesebb alternatívákat keresni, ilyen például a teljes kiőrlésű kenyér és tészta, vagy a barna rizs fogyasztása.

Alkohol Amikor a máj az alkoholt lebontja, egy rákkeltő vegyület, acetaldehid keletkezik. Az acetaldehid amellett, hogy károsítja a DNS-t, az immunrendszer működését is megzavarja. Ez kettős csapás a szervezetre, mert a rákképződés fokozódása mellett a test nem fog tudni védekezni a tumorok ellen. Mindemellett nőknél az alkohol növeli az ösztrogénszintet, a folyamat pedig mellrákhoz vezethet. Hogyan csökkenthető a rákkockázat? Ahogy az előbbiekből is kitűnik, az étrend meghatározó szerepet tölt be a rákmegelőzésben. Szerencsére nem minden ételtől kell ódzkodnunk, vannak olyan élelmiszerek, amelyek kifejezetten védenek a daganatos megbetegedések ellen. Gyümölcsök és zöldségek: ezek antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek védik a sejteket a DNS-károsodástól.

Diófélék: gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek.

Bab: rostban gazdag táplálék. A megfelelő rostbevitel csökkenti a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.

Teljes kiőrlésű gabonafélék: rostokban és antioxidánsokban gazdagok.

Halak: egészséges zsírokat, omega-3 zsírsavakat tartalmaznak. Bizonyos kutatások szerint az omega-3 zsírsavak csökkentik a gyulladást, ezáltal pedig gátolják a rákos sejtek megjelenését a testben. A jótékony hatással kapcsolatos bizonyítékok viszont még nem sziklaszilárdak, az omega-3 zsírsavak jótékony hatását jelenleg is vizsgálják a szakemberek.

