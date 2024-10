Minden eddiginél hatékonyabban kezelhetik a rákos megbetegedéseket

Nem beszéltünk még a gyógyszeres kezelésekről és a legújabb terápiás módszerekről, amelyek szintén elérhetők Magyarországon.

A gyógyszeres kezelések területén szintén óriási fejlődés tanúi voltunk az elmúlt húsz évben. A hagyományos kemoterápia mellett megjelentek az újgenerációs gyógyszerek, a modern hormonkezelések, az úgynevezett biológiailag célzott terápiák és az immunterápiák. Azt azonban tudni kell, hogy minden daganattípus esetében másféle gyógyszer lehet hatékony, ezért különböző kezeléseket javaslunk, de igen gyakran ezek kombinációját alkalmazzuk. A gyógyszeripar ma már egyre komplexebb és ennek megfelelően egyre hatékonyabb gyógyszereket képes előállítani, amely gyógyszerek hatásmechanizmusa is sokban eltér a régebbi szerek működésétől.

Összevetve a pár évtizeddel korábbi helyzettel, ma, 2024-ben már össze sem lehet hasonlítani, hányféle új és korszerű gyógyszert tudunk adni a betegeknek.

Különösen fontos hangsúlyozni az immunterápia különlegességét, amely egészen másként működik, mint a korábban alkalmazott kezelések többsége. Míg korábban elsősorban a daganatos sejtek közvetlen gátlására és pusztítására törekedtünk, az immunterápia a szervezet saját védekezőrendszerének újra-aktiválására épít.

Sokféle daganatos sejt létezik (a kép illusztráció)

Fotó: AFP

A daganatok ugyanis gyengítik a szervezet védekezőképességét, ám ha ezt a védekező rendszert sikerül helyreállítani, akkor a saját immunrendszerünk lesz képes a rákos megbetegedés blokkolására. Persze ehhez is megfelelő erőnlét és fizikai tartalékok szükségesek. Hangsúlyozni kell azt is, hogy ez a kezelés nem minden helyzetben az első választás, nem minden betegség esetében hatékony, de már a mindennapos tapasztalatok szerint is sokszor előrehaladott, áttétes betegségeknél is hatásos lehet, és akár éveken keresztül képes lassítani vagy blokkolni a betegség lefolyását.

Így az immunterápia és éppen más modern onkológiai kezelések hosszú évekig tartó túlélést biztosíthatnak, miközben a gyógyszeres kezelési időszakok mellett esetleg műtétek, sugárterápiás ellátások és egyéb terápiák kombinációjával stabilizálhatjuk a betegséget.

Sokszor így a kórt még áttétes daganatok esetében is krónikus betegséggé alakíthatjuk, miközben a páciensek hosszú évekig megfelelő életminőségben élhetnek. Ugyanakkor akár a sokéves kezelések kimerülte után vagy éppen egy igen előrehaladott rákbetegség korai ellátási fázisában el kell fogadnunk, hogy vannak, lehetnek olyan helyzetek, amikor az orvostudomány a rákgyógyítás terén már nem tud továbblépni, és a beteg onkológiai kezelésben már nem részesülhet. Az ilyen esetekben az úgynevezett palliatív medicina szerepe kerül előtérbe, amely ellátás során a segítő orvosok, nővérek munkája már nem a rákbetegség legyőzésére, hanem a beteg életminőségének javítására fókuszál.

Hogyan javították az új eszközök és kezelések a betegek túlélési esélyeit?

Az onkológiai kezelések sikere nagymértékben függ a betegség típusától, de azoknál a betegeknél, akiknél alkalmazni tudjuk a modern kezeléseket, ott egyértelműen és jelentősen nőtt a gyógyulási esély.

Ha a számokat nézzük, pár évtizeddel korábban a rákos megbetegedéssel diagnosztizált páciensek körülbelül felének volt esélye a végleges gyógyulásra, de ez az arány ma már eléri a kétharmadot.

Bízom benne, hogy a közeljövőben elmondhatjuk, hogy még több beteg számára lesz lehetséges a gyógyulás. A számok vonatkozásában azonban fontos megjegyezni, hogy a statisztikák nem mindig tükrözik a valós helyzetet, a módszertani különbségek vagy éppen a kísérőbetegségek jelenléte miatt (ezt láttuk a COVID-19 járvány kapcsán is). Mégis gyakorló klinikusként is elmondhatom, egyértelmű javulás tapasztalható a túlélési mutatókban, miközben azt is tudni kell, hogy egyre több daganatot diagnosztizálnak a rendelkezésre álló fejlett módszerek segítségével, és az átlagéletkor növekedése következtében.

Hogyan látja a rák kezelésének jövőjét tíz-tizenöt év múlva?

A következő tíz-tizenöt évben remélhetőleg egyre több betegnek, egyre többféle daganatos betegség esetén tudunk majd még többet segíteni. Bízom benne, hogy képesek leszünk meghosszabbítani a túlélési szakaszokat, és minél több esetben elérni, hogy a páciensek hosszabb és jobb életminőségben éljenek. Persze az egyre jobb gyógyulási eredmények nem azt jelentik, hogy minden rákbeteg esetében szinte korlátlan túlélési esélyt tudunk biztosítani, hiszen számtalan esetben a betegeink más betegségekben is szenvednek, vagy éppen a daganatos betegség senyvesztő hatása miatt károsodik jelentős mértékben a szervezet. Mindezen tényezők pedig várhatóan nem teszik majd lehetővé azt, hogy minden beteg esetében minden problémát le tudjunk győzni. De addig is

mind a rákkutatásnak, mind a gyógyító orvosoknak mindent meg kell tenni, hogy a gyógyulási eredmények egyre jobbá váljanak.

Mindez a fejlődés azonban komoly terhet jelent majd minden ország egészségügyi rendszerére nézve is, hiszen egyre több humánerőforrásra és financiális forrásra lesz szükség.

A hasnyálmirigyrák az egyik leghalálosabb rosszindulatú daganat

Fotó: Science Photo Library via AFP

Azt is tudni kell, hogy egyes daganatellenes kezelések manapság akár havi több millió forint nagyságrendű költséget is jelenthetnek a társadalombiztosítás számára, és sokszor a kezelések hónapokon, éveken keresztül tartanak. Így az optimális kezelések biztosítása az egészségbiztosítók számára szintén kihívást jelenthet, ami a jövőben még inkább egyfajta közös gondolkodást kíván majd a források felhasználásában. Ugyanakkor

jelenleg Magyarországon most is elérhető szinte minden olyan kezelés, amely igazán fontos a daganatos betegek számára.

Úgy gondolom, a hazai onkológiai ellátás színvonala magas, mind az eszközök, mind a szakértelem terén világszinten is versenyképesek vagyunk, ami biztosíthatja, hogy a páciensek kiegyensúlyozott ellátásban részesüljenek. Persze ahogy az előzőekben is említettük a technológia és a kezelési módszerek tovább fejlődnek, egyre több páciensnek tudunk majd még hatékonyabb és reménytelibb, mai szóhasználattal élve személyre szabott segítséget és remélem emberléptékű, humánus ellátást nyújtani.