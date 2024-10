Itt a legújabb oltás a rák ellen

Az egérkísérletek ígéretes eredményeket hoztak

Baktériumok szerepe a rákgyógyításban

Baktériumokat egészen a 19. század vége óta használnak a rákgyógyításban, amikor is William Coley, a New York-i Kórház akkori orvosa baktériumok befecskendezése hatására a daganatok zsugorodását figyelte meg egyes műthetetlen rákbetegekben. A korai stádiumú hólyagrák kezelésében mindmáig alkalmaznak baktériumokat. A kutatók ma már tudják, hogy bizonyos baktériumok természetes módon a daganatokba vándorolnak és ott telepszenek le, és a tumor oxigénhiányos körülményei között remekül szaporodnak, miközben helyi immunválaszt is kiváltanak.

Így alkalmazva azonban a baktériumok nem képesek specifikusan a daganat megtámadására ösztökélni az immunrendszert.

„E sajátságaik önmagukban nem teszik elég hatékonnyá a baktériumokat ahhoz, hogy a daganatot elpusztítani képes, erőteljes immunválaszt indítsanak, de mindenképpen jó kiindulópontot jelentenek a rákgyógyászat új ágazata számára” – szögezte le Arpaia.

Miben különbözik az új eljárás a régitől?

Az új rendszert a közönséges E. coli bélbaktérium egy probiotikus törzséből fejlesztették ki. A kutatók többféle genetikai módosítást eszközöltek a baktériumokon, hogy precízen beszabályozzák, miként lépjenek kölcsönhatásba az immunrendszerrel, és hogyan utasítsák azt a minél erősebb tumorölő hatás érdekében.

A génmódosított baktériumok a kezelt daganatra egyedien jellemző mutáns fehérjéket, ún. neoantigéneket mutatnak be az immunrendszernek, s ezzel arra ösztönzik azt, hogy vegye tűz alá és pusztítsa el az ugyanilyen fehérjéket hordozó tumorsejteket.

Azért neoantigéneket használnak a betanításhoz, hogy az ép sejtek, amelyek nem rendelkeznek ezekkel a rákspecifikus fehérjékkel, ne kerüljenek célkeresztbe. A baktériumokat alkalmazó rendszer természeténél fogva, valamint a tudósok által bevitt további genetikai módosításoknak köszönhetően a bakteriális rákvakcinák egyúttal a daganatok immunelnyomó mechanizmusait is kivédik, amelyekkel a tumorok általában megfékezik az immunrendszer támadásait.