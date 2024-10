Római gladiátorok: tényleg harcoltak orrszarvúakkal a Colosseumban?

Orrszarvúval nem, de egymással és oroszlánokkal harcoltak a római gladiátorok

Az ókori rómaiakat mindig is érdekelték a távoli vidékek egzotikus vadállatai.

Az ezzel kapcsolatos első fennmaradt feljegyzés i. e. 275-ből származik, ami befogott elefántok közszemlére tételéről ír. Az egzotikus állatok bemutatása az ezt követő csaknem egy évszázad során még erőszakmentesen történt az ókori Rómában.

Az i. e. 2. század elejéről, 186-ból származik az első állatviadalról szóló leírás,

i. e. 169-től kezdve pedig a vadállat-viadalok a Római Köztársaság állami ünnepeinek hivatalos részévé váltak.

Az ókori római birodalom császárkorában (i. e. 27-től i. sz. 476-ig) vált különösen népszerűvé a távoli vidékekről származó egzotikus vadállatok befogása és a cirkuszi látványosságként az arénákban való felléptetése gladiátorküzdelmek részeseiként.

Római gladiátorok tigrissel küzdenek egy ókori római falfestményen

Fotó: Wikimedia Commons

Róma az állatviadalokkal az impérium hatalmát és kiterjedését is demonstrálni akarta. Ennek jegyében sok ezer Afrikában befogott nagyvadat hozattak a római arénákba, a nép szórakoztatása céljából. Az állatviadalokban elhullott vadak húsát pedig kimérték a közönség között. A történelmi hitelesség, illetve pontosság kedvéért azonban azt is meg kell említeni, hogy noha a közgondolkodásban mind a mai napig úgy maradt fenn, hogy az arénába engedett vadállatokkal is a gladiátorok küzdöttek meg,

de valójában a rómaiak nem gladiátorokkal,

hanem az állatviadalokra speciálisan kiképzett, hosszú dárdával felszerelt és vadászoknak (venetario) nevezett küzdőkkel engedték össze az állatokat az arénák porondján. A cirkuszi állatviadalokon (venatio) gyakran csak különböző vadakat, így például oroszlánokat és elefántot, vagy medvéket és bikákat eresztettek egymásra a venetáriók részvétele nélkül.

A római gladiátorok nem lovagoltak orrszarvún, de tengeri csatát valóban vívtak a Colosseumban

Történelmi szempontból sokkal hitelesebb a Gladiátor 2-ben bemutatott, a Colosseum elárasztott porondján zajló tengeri ütközet, ami a valóságban is megtörtént. A naumachia, vagyis a nép szórakoztatására megrendezett tengeri ütközet kétségkívül a Colosseumban lezajlott leglátványosabb harci játék volt, ami egyben az ókori Róma hihetetlenül fejlett mérnöki tudásának is kézzelfogható bizonyítéka. Az ilyen fajta látványosság színpadra állítása azonban a szórakoztatás rendkívül költséges válfajának számított, ezért csak különleges alkalmakkor rendeztek tengeri ütközeteket az erre a célra kiásott nagy mesterséges medencékben, vagy pedig az arénák vízzel elárasztott küzdőterén.