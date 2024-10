Sötét titkot találtak a tudósok az univerzumban

A modern kozmológia előtt álló egyik legnagyobb kihívás a sötét anyag mibenlétének megfejtése. Tudjuk, hogy létezik – sőt, a világegyetem több mint 85%-át ez alkotja –, de sosem láttuk közvetlenül, és még mindig nem tudjuk, mi is az valójában. A Journal of Cosmology and Astroparticle Physics kozmológiai és csillagászati-részecskefizikai szakfolyóiratban most megjelent egy olyan közlemény, amelyben a kutatók az antianyag megfogható nyomai után kutattak a kozmoszban, és

a gyengén kölcsönható nagytömegű részecskék (WIMP-ek, Weakly Interacting Massive Particles) olyan új, korábban meg nem figyelt osztályát azonosították, amely a sötét anyag alkotója lehet.

A tanulmány azt sugallja, hogy a kozmikus sugárzásban nemrég megfigyelt antiatommagok összeférhetők a WIMP-ek létezéséről alkotott hipotézisekkel, sőt: ezek a részecskék még annál is furcsábbak lehetnek, mint ahogy eddig gondoltuk.

Fotó: Science Photo Library via AFP

A sötét anyag keresése

„A WIMP-ek létezését elméleti síkon eddig is feltételeztük, de megfigyelni még nem tudtuk őket, és ideális jelöltek a sötét anyag alkotórészecskéinek szerepére – magyarázza Pedro De la Torre Luque részecskefizikus, a madridi Elméleti Fizikai Intézet munkatársa. –

Ezek a részecskék egymással és a többi részecskével csak a gravitáció, illetve az ún. gyenge kölcsönhatás révén lépnek interakcióba. Ez utóbbi a négy alapvető fizikai erő közül az, amely csak nagyon kicsi hatótávolságokon működik.”

Néhány évvel ezelőtt a tudományos közösség új csodaként ünnepelte a WIMP-eket, amelyek a sötét anyaggal szemben támasztott valamennyi elvárásnak eleget tettek, és miután a fizikusok elképzelték, milyenek is lehetnek ezek a részecskék és hogyan tudnánk őket detektálni, az az általános vélekedés terjedt el, hogy rövidesen közvetlen bizonyítékunk lesz a létezésükre. Ám nem így történt: az utóbbi évek kutatásai e hipotetikus részecskék egész osztályainak létezését zárták ki az elvégzett kibocsátási mérések alapján. Mára már, ha a létüket nem is kérdőjelezték meg teljes egészében, a lehetségesnek tartott WIMP-féleségek száma jelentősen összezsugorodott, és a lefülelésükre alkalmasnak vélt technológiák zöme is kudarcot vallott. „A számos korábban felvetett és legjobb szándékkal felvázolt modell közül mára a legtöbbet el kellett vetnünk, és alig néhány maradt talpon” – kommentálta De la Torre Luque.