Szellemeket vettek filmre a tenger mélyén

A kutatók elsőként dokumentálták állatok jelenlétét a hidrotermális kürtők alatti, folyadékkal teli sekély üregekben. Bár eddig csak mikrobákat és vírusokat azonosítottak ebben a különleges régióban, most bebizonyosodott, hogy komplexebb állatok, köztük óriás csőférgek is élnek itt. A kutatás során rekordméretű csőférgeket találtak: egyes példányok, mint az Oasisia alvinae, akár 20 centiméteresre is megnőhetnek, míg a Riftia pachyptila faj képviselői elérhetik az 50 centiméteres hosszt is. Utóbbi férgeket tejfehér külsejük miatt szellemférgeknek is nevezik - írja a Live Science cikke.

Külsejük miatt szellemférgeknek nevezik ezeket az állatokat

Fotó: Schmidt Ocean Institute

A faj példányait megszilárdult lávarétegek alatti üregekben fedezték fel, a Dél-Amerika partjainál található East Pacific Rise nevű óceáni hátság mentén, ahol több tektonikus lemez találkozik.

Hogyan élhetnek a szellemférgek ilyen mostoha környezetben?

A hidrotermális kürtők olyan vulkanikusan aktív területeken alakulnak ki, ahol a tengerfenék repedéseibe szivárgó víz érintkezik a mélyben lévő magmával, majd forró, ásványi anyagokban gazdag folyadékként tör a felszínre. Ez az extrém környezet vonzza azokat az élőlényeket, amelyek szimbiózisban élnek az ásványi anyagokat energiává alakítani képes mikrobákkal. A kutatók azonban továbbra is keresik a választ arra, hogy ezen közösségek hogyan képesek fennmaradni több generáción keresztül, hiszen lárvákat még soha nem figyeltek meg a környéken.

Egy elmélet szerint a lárvák az óceáni áramlatokkal a tengerfenék repedésein keresztül a földkéreg alatti üregekbe kerülhetnek, ahol fejlődésük és későbbi szaporodásuk zajlik. Ez magyarázatot adhat arra, hogyan telepedhetnek meg ezek az állatok ilyen különleges körülmények között.

A felfedezés

A kutatók egy távirányítással vezérelt tengeralattjáró (ROV) segítségével több mint 2500 méteres mélységben fúrtak lyukakat a tengerfenékbe. Itt sikerült feltárniuk a megszilárdult láva alatti folyadékkal teli üregeket, amelyekben felnőtt csőférgeket találtak. A kutatócsoport egy alkalommal egy üregben két hím és két nőstény Riftia pachyptila egyedet figyelt meg, amelyek kifejlett szaporító szervrendszerrel rendelkeztek. A megfigyelés arra utal, hogy a szaporodás valószínűleg a tengerfenék alatti üregekben zajlik.