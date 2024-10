„Bolond nyulaknak” nevezte egy interjúban az angolokat II. Vilmos császár

II. Vilmos 1898-as jeruzsálemi látogatása

Fotó: Wikimedia Commons

A diplomáciai botrányt az is fokozta, hogy Vilmos Franciaországot és Oroszországot is megemlítette, mondván, ezek az országok próbálták rávenni Németországot, hogy a britek ellen forduljon. Az interjú tovább rontotta II. Vilmos amúgy is kedvezőtlen megítélését. 1908 különösen nehéz év volt a császár számára, aki depresszióval küzdött. Egyesek lemondását követelték, de végül ő mondatta le Bernhard von Bülow kancellárt 1909-ben.

