Talált valamit a NASA a Naprendszerben

A távoli Kuiper-övön túl a Nap körül keringő, fagyott objektumok vadonatúj csoportját vette észre a Subaru teleszkóp, amely a NASA New Horizons missziójával együttműködve új célpontokat keres az űrszonda számára. A Subaru egy, a hawaii Mauna Kea tetején található 8 méteres tányérátmérőjű távcső. A New Horizons 2006-os indítása óta segíti a Plutót feltérképező űrszonda munkáját, és új célpontokat keresgél neki. A New Horizons jelenleg a Neptunusz pályáján túl repül, 33-55 csillagászati egységre (CSE) a Földtől. Most a Kuiper-öv nevű régiót térképezi fel, amely egy távoli, jeges üstökösök alkotta térség a Naprendszerben.

A Kuiper-öv a Naprendszer egyik legtávolabbi régiója

Fotó: AFP / ESA

Amikor a Subaru 2004-ben elkezdte keresni a New Horizons potenciális célpontjait a Kuiper-övben, egy váratlan problémával szembesült; akkoriban a Pluto és a külső Naprendszer azon területe, ahová az űrszonda tartott, a Nyilas csillagképben volt, így a háttérben a Tejútrendszer sűrű centruma látszódott. Emiatt a Kuiper-öv objektumait túlragyogták a háttércsillagok. A Subarunak mindössze 24 Kuiper-övi objektumot sikerült azonosítania, ám ezek túl messze voltak ahhoz, hogy a NASA űrszondája elérje őket.

A helyzet mostanra gyökeresen megváltozott; a Naprendszer e távoli része új helyre került, ahol nem zavarják a megfigyelést a Tejútrendszer fényes csillagai. A Subaru a Hyper Suprime-Cam (HSC) nevű eszköze segítségével 2020 óta 239 Kuiper-övi objektumot fedezett fel, ezek egy része pedig különlegesnek számít.

A HSC kamerának sikerült 11 olyan objektumot kiszúrnia, amelyek a jelenleg ismert Kuiper-övön túl keringenek, és egy második övet alkotnak az eredeti mögött.

A két öv között egy üres régió van, ahol nincsenek égitestek – vagy legalábbis a Subaru távcső eddig nem szúrta ki őket - írja a Space.com.

Ha ezt sikerül megerősíteni, az hatalmas felfedezés lenne. Úgy gondolom, a távoli objektumok megtalálása, és pályaeloszlásuk meghatározása fontos annak megértéséhez, miként jött létre Naprendszerünk”

– mondta Fumi Yoshida, az ArXiv weboldalon megjelent tanulmány társszerzője.