Gyönyörű, ritka üstököst fotóztak a Balatonnál - videó

Ahogy arról már korábban az Origo beszámolt, október közepén érkezik a Föld közelébe a C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) nevű üstökös, amely az év egyik legizgalmasabb égi jelenségének ígérkezik. Ezt a ritka üstököst örökítette meg a hawaii Mauna Kea Obszervatórium Subaru teleszkópja október 12-én - írja a BBC.

A Japán Nemzeti Csillagászati ​​Obszervatórium által üzemeltetett teleszkópról különleges élő közvetítést indítottak az üstökös megörökítésére. A tudósok becslése szerint az üstökös csak 80 000 évente látható a Földről.

Magyarországon is látták

Kollégáink az elmúlt éjszaka megörökítették az idei év egyik leglátványosabb, legfényesebb üstökösét, a C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) üstököst

- írja közösségi oldalán a HungaroMet.

A nevét a felfedezésének helyéről és idejéről kapta, hiszen 2023. január 9-én kínai csillagászok figyelték meg először a Purple Mountain Obszervatóriumban (mandarin nyelven Tsuchinshan nevű helyen). Ettől függetlenül, nagyjából egy hónappal később az ATLAS is lencsevégre kapta Dél-Afrikában

- tette hozzá a meteorológiai szolgáltató a bejegyzésében.

Az üstökös várhatóan október végéig lesz látható.

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy második magyarként augusztusban választották be a Nemzetközi Csillagászati Unió legújabb tiszteletbeli tagjai közé Sárneczky Krisztiánt, aki júliusban két üstököst fedezett fel egy héten belül. Az elismerést több évtizedes munkájának köszönheti a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) Csillagászati Intézetének kutatója, aki a napokban több új kisbolygót is talált.