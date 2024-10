Tu-144: A nézők szeme láttára csapódott földbe a csodagépnek beharangozott szuperszonikus utasszállító

Komoly problémákat kellett megoldani az első szovjet szuperszonikus utasszállító kifejlesztéséhez



A rendkívül szűkre szabott időkereten belül számos komoly problémát kellett áthidalni a Tu-144 tervezése során. Így például a 2 Mach, vagyis kétszeres hangsebesség feletti utazósebességen a súrlódási hő hatására a gép törzse mintegy 30 cm-el megnyúlik, az utánégető (forszázs) folyamatos üzemeltetése miatt pedig jelentősen megugrik az üzemanyag fogyasztása is. Az extrém repülési körülmények, és a Tu-144-hez tervezett úgynevezett gótikus, vagy szinuszos szárny teszteléséhez, amin kombinált csűrőlapok és magassági kormányok voltak, két átépített MiG-21I kísérleti vadászgépet vettek igénybe. Szintén komoly problémát jelentettek a megfelelő teljesítményű hajtóművek.

A Tu-144 és konkurense a Concorde a Le Bourget-i repülőnapon

Fotó: Stars and Stripes

Ehhez a Majszicsev tervezőiroda számításait vették igénybe, amely már épített négy hajtóműves szuperszonikus hadászati bombázót, illetve szintén foglalkozott egy szuperszonikus utasszállító megtervezésének gondolatával. Végül a szovjet stratégiai bombázókhoz kifejlesztett Kuznyecov NK-144 hajtóművek beépítése mellett döntöttek. Az 1968. április 18-án elkezdődött és az CCCP-68001 lajstromszámot viselő első kísérleti tesztgéppel elvégzett berepülések során a Tu-144-el 19 ezer méteres magasságon 2 Mach feletti sebességet értek el. A Tu-144 első szűzfelszállására 1968. december 31-én került sor, amivel sikerült beteljesíteni (az időközben megbukott) Hruscsov álmát és megelőzni a brit-francia Concorde eső repülését. Így végül valóban a Tu-144 lett a világ első, és 2,23 Mach csúcssebességével mind a mai napig leggyorsabb szuperszonikus utasszállító repülőgépe.



Sokezres tömeg előtt csapódott földbe a Tu-144



A Tu-144 elsősége és fantasztikus repülési paraméterei hatalmas érdeklődést váltottak ki a nyugati világban, a szovjet pártvezetés pedig igyekezett is maximálisan kihasználni ezt, a szovjetrendszer „fölényét” demonstráló propagandájában. A Tu-144-et éppen azért nevezték be az 1973-as Párizs- Le Bourget-i Nemzetközi Légi- és Űrszalon légi bemutatójára, hogy első alkalommal kápráztathassák el a nyugati közönséget a szovjet csodagéppel. A párizsi bemutatóra érkezett CCCP-77-102 lajtromszámú és már szériagyártású Tu-144 SZ típust rendkívül tapasztalt személyzet vezette. A gépparancsnok M. V. Kozlov, a Tupoljev iroda berepülőpilótája, továbbá a másodpilóta V. M. Molcsanov is az új típus legtapasztaltabb hajózóinak számítottak.