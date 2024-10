Undorító állatok inváziója fenyegeti Magyarországot

A vaspondrók Magyarországon is elterjedt ízeltlábúak

Fotó: www.insecte.org

Általában a talajban húzzák meg magukat, de ha túlzottan elszaporodtak vagy a természetes élőhelyeiket éri kedvezőtlen változás, nagyobb számban bukkanhatnak fel a kertvárosi lakásokban is. A lakásba bejutva egyébként gyorsan elpusztulnak, mivel itt még a rövid idejű túléléshez is hiányoznak az életfeltételeik. A kertekben összehalmozott avar és fatörmelék, illetve a komposztálók különösen vonzó élőhelynek számítanak a vaspondrók számára, ahol nagy tömegben verődhetnek össze. A rovarcontrol.hu weboldal szerint elsősorban fizikai kirekesztéssel érdemes védekezni a vaspondrók lakásba jutása ellen. A szakemberek a pondrók lakásban való tömeges megjelenése esetén a porszívóval, söprűvel való eltávolításukat ajánlják, de bizonyos rovarirtó-szerek is hatásosan bevethetők ellenük.