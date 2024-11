A fák nagyon fontosak az élethez, tisztítják a levegőt és elnyelik a kibocsátott szenet, valamint madarak, rovarok és emlősök ezreinek nyújtanak otthont. Több, mint 1.000 tudós vett részt a fák természetvédelmi státuszának felmérésében, melyet a növényvédelmi jótékonysági szervezet, a Botanic Gardens Conservation International (BGCI) és a Természetvédelmi Világszövetség (International Union for Conservation of Nature: IUCN) állított össze. Emili Beech a BGCI munkatársa azt nyilatkozta, hogy a világ fáinak a 38%-át a kihalás veszélyezteti. A fák az egész világon nagyon veszélyeztetettek, de most már megvannak az eszközeink a védelmük biztosításához.

A fák világszerte a kihalás felé tartanak A sárga virág az egyik legritkább magnólia Kolumbiában.

Ha elveszítjük a fákat, sok más fajt elveszítünk velük



A fák 192 országban veszélyeztetettek, a legnagyobb fenyegetést a mezőgazdaság miatti erdőirtás és a fakitermelés jelenti és mérsékelt övi régiókban a kártevők és a betegségek. A magnóliák, a tölgyek, juharok és ébenfák a legveszélyeztetettebbek között vannak.

A kőrisfát egy gombás betegség, a csúcsszáradás veszélyezteti.

A londoni Királyi Botanikus Kert (Royal Botanic Garden, Kew) tudósai magokat gyűjtenek és arborétumokban fajokat termesztenek, hogy megőrizzék a fákat világszerte.

A chilei araukária veszélyeztetett fa őshonos élőhelyén, egész Dél-Amerikában.

Steven Bachman természetvédelmi kutató az nyilatkozta, hogy a számok sokkolóak voltak, sok más a fáktól függő növény és állat is eltűnik.

Biodiverzitás krízisben vagyunk. A fák világszerte élőhelyet nyújtanak sok madár- emlős-, rovar, gombafajnak. Ha elveszítjük a fákat, sok más fajt elveszítünk velük.

Hanyatlanak az európai sünök, mivel a mezőgazdaság miatt elvesztik az élőhelyüket.

A kihalási vörös lista frissítés más növényeket és állatokat illetően is rossz helyzetet mutat. Az európai sün (Erinaceus europaeus) egy lépéssel közelebb jutott a kihaláshoz, mivel Európa sok részén zsugorodnak a populációi.

Elvesztik élőhelyüket a mezőgazdaság terjeszkedése és a földhasználat miatt.

A költöző madarak túlélése is aggodalomra ad okot, közülük sokan a brit nagy partvonalakon és mocsarakban állnak meg. Négy Egyesült Királyságbeli parti madár - az ezüstlile, a partfutó, a kőforgató, és a libucmadár - egyre veszélyeztetettebbé válik a vörös listán.