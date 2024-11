A forradalom leverése után is folytatták a harcot a mecseki láthatatlanok

Márciusban újrakezdjük

November közepétől az ellenálló csoportok létszáma apadni kezdett. Sokan haltak meg a harcokban, mások Jugoszláviába menekültek. A szovjet katonák és a magyar rendőrség is egyre több „láthatatlant” tartóztatott le. Januárban már a tárgyalások is megkezdődtek, ezzel párhuzamosan a kommunista sajtó is felkapta történetüket és gyávának, bujkáló hazaárulónak bélyegezték őket. Rablóknak és közönséges gyilkosoknak állították be az ellenállókat, akikről többször azt írták, hogy hidegvérrel számoltak le a környék rendszerhű hivatalnokaival. A „láthatatlan-perek” végén súlyos ítéletek születtek, de az ellenálló lelkületet nem tudták megtörni. Új szervezkedés indult meg februárban.

„Márciusban újrakezdjük!” – szólt a felhívás, amire a hatóságok is reagáltak: „Ha újrakezditek, újra kaptok!”

Március 14-én letartóztatták a szervezőket. Petrus Józsefet, mint elsőrendű vádlottat, halálbüntetésre ítélte a bíróság. A mecseki „láthatatlanok”, akik két héten át sikeresen küzdöttek a sokszoros túlerőben lévő szovjet csapatok ellen, a következő évtizedekben eltűntek a közbeszédből. Történetük az elmúlt években került előtérbe, önfeláldozó ellenállásukról dokumentumfilm is született, ahol maguk a „láthatatlanok” számolnak be az eseményekről, bejárva az ellenállás helyszíneit, a Mecsek rejtett zugait.

