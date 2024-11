A MI és a multispektrális képalkotás újraírhatja azt, amit eddig gondoltunk a Bibliáról

Tényleg Mária volt Jézus felesége?

Jézus idején még nem létezett a cölibátus, sőt a vallási vezetőktől elvárták, hogy családban éljenek. Az évszázadok folyamán a Názáret körüli nők szerepe viszont egyre kisebb lett, egyet kivéve: ő volt Mária Magdolna, az apostolok apostola, aki elsőként fedezte fel, hogy Jézus újjászületett. 1896-ban találtak egy kéziratot, a „Mária evangéliumát”, amely a nőt Jézus legelkötelezettebb híveként állította be. 50 év múlva, Luxortól nem messze egy újabb dokumentumra bukkantak, amely azt állítja, hogy Jézus fizikai kapcsolatban állt Mária Magdalénával, az evangélium szerzője, Fülöp ugyanis arra panaszkodik, hogy Jézus gyakorta megcsókolta Máriát. 2012-ben pedig egy olyan irat került elő, ami egyenesen azt állítja, hogy Jézusnak felesége volt (de azt nem, hogy az Mária lett volna). Az egyház megkérdőjelezte a Római Egyetemen bemutatott dokumentum eredetiségét.

Jézus családi titkai: Ásatások

Fotó: Viasat World

A Holt-tenger rejtheti a Biblia születésének titkát

A zsidó vallás és a kereszténység szerint a Bibliát Isten írta, pontosabban „lediktálta” tanait a prófétáknak, köztük Mózesnek. De ezt már a 17. században is megkérdőjelezte egy filozófus, mondván: Mózes nem írhatta le a saját halálát. De akkor ki írta a Bibliát? Erre a kérdésre a Holt-tengernél lévő Kurmáni-hegység barlangjaiban, 1947-ben talált tekercsek adhatnak új válaszlehetőséget. A 2300 éves leletek közül az egyik – Eszter könyve – az egész Ótestamentumot tartalmazza. A helyszínen talált írótermek és -eszközök arról tanúskodnak, hogy az írás folyamata is itt zajlott, de a barlangok könyvtárként is szolgáltak, ahol különböző korokból származó tekercseket gyűjtöttek össze.

Holt-tengeri tekercsek kiállítása.

Fotó: Viasat World

A meglehetősen rossz állapotú leletek szövegeiből a NASA által kifejlesztett, ún. multispektrális képalkotásnak köszönhetően rengeteg, mindezidáig rejtve maradt írásra derült fény. Ezek pedig arról árulkodtak, hogy a jól ismert bibliai történeteknek több különböző változata is létezik, a tekercsek egy részét az írnokok átszerkesztették, szövegeket húztak ki és újakat írtak hozzá: a kutatók saját szemükkel látták, ahogy az Ótestamentum formát önt.