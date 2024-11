Holtak városa, vidám temető, koponyák és katakombák

Indonéziában, pontosabban Celebesz szigetén láthatóak hánccsal bevont, odvas fákból álló erdők. Ez a jelenség az ott élő torajákhoz köthető, akik gyermek halála esetén fiatal fa törzsébe vájt üregbe teszik a testét, amit aztán elfednek: úgy hiszik, ha nem nőhetett fel, akkor majd a fával együtt cseperedik.

Egy toraja temetkezési hely Indonéziában

Ugyanennél a népcsoportnál előfordulnak úgynevezett vertikális temetők is, amelyek a felnőtt törzstagok testeit őrzik. A leginkább csónakokra hasonlító koporsókat bizonyos esetekben sziklahasadékokba illesztett gerendákra fektetik, vagy túlvilági hangulatú erdőmélyi „sírkertjükben” barlangokba, kiszögellésekre, mesterséges vájatokba helyezik a faládákat, és az elhunytakra hasonlító, életnagyságú szobrokat állítanak a szarkofágok elé, amelyek a földről is láthatóak. Fontos a sziklafal magassága is: minél távolabb van a nyughely a talajtól, a toraják hite szerint annál hamarabb jut el a lélek a túlvilágra.

Nyomasztó és vidám sírkertek

Nekropoliszt nemcsak a földfelszínen lehet létrehozni, hanem víz alatt is. Egyedülálló példája ennek a Neptun-emlékzátony, amely nagyjából tizenkét méteres mélységben fekszik Florida déli partjainál. Lépcsősorok, oszlopok, szobrok és kapuk lepik el a fövenyt, ami miatt a létesítmény úgy néz ki, mintha maga az elsüllyedt Atlantisz lenne. A búvárok számára is elérhető hely különlegessége, hogy minden tárgy előtt látható egy emléktábla: a nevek arra az elhunytra utalnak, akinek a hamvait az alapanyaghoz keverték.

Víz alatti nekropolisz Floridában

Talán még ennél is hátborzongatóbb hangulatot áraszt az oroszországi Dargavs település, amelyet a holtak városaként is emlegetnek. Nem véletlenül, ugyanis az ott álló közel száz házban sosem lakott élő ember – ezek ugyanis kripták. A lakóházaknak tűnő építményeken egyetlen ablak található, amelyen keresztül a közelben élt népek (feltehetően az oszétok) a holttesteket betolták

A kutatás jelenlegi állása szerint a 16–18. századból származhatnak a maradványok, de találtak 12. századiként meghatározott csontokat is. Néhány kripta többemeletes, ezekben valószínűleg egy-egy család tagjai nyugszanak.

Az alaszkai Eklutna temetőjében egészen másfajta légkört teremtenek a házikók. A Saint Nicholas-templom sírkertjében a hagyományok szerint minden hantot lefednek egy takaróval, majd nagyjából 40 nappal később az elhunyt családja egy fából készített babaházszerűséget helyez fölé, amelyet színes festményekkel dekorálnak ki.