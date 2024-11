Az atommáglya kifejlesztője, aki nem is sejtette, milyen veszélyes világot fedezett fel

Nagy figyelmet fordított a részletekre

A tudós a háború után részt vett a chicagói egyetem részecskegyorsítójának építésében, foglalkozott a kozmikus sugárzással, alkotott atommodellt, ő fedezte fel az első magrezonanciát. 1944-ben lett amerikai állampolgár, megkapta a civileknek adható legmagasabb kitüntetést, a Kongresszus Érdemérmét, és elsőként vehette át a tiszteletére alapított Fermi-díjat.

Fermi nagy figyelmet fordított a részletekre, nem szerette a bonyolult megoldásokat, bár kiváló matematikai képességei voltak, kerülte a bonyolult számításokat, ha egyszerűbb módszert is választhatott.

Enrico Fermi 1954. november 28-án rákban halt meg Chicagóban. Róla nevezték el a következő évben felfedezett, 100-as rendszámú elemet fermiumnak. Nevét viseli a 2008-ban felbocsátott Fermi űrteleszkóp, egy olasz és egy amerikai atomerőmű is. Neki tulajdonítják az ún. Fermi-paradoxont is, amely szerint galaxisunkban olyan sok a Naphoz hasonló csillag, amelyek közül a Földhöz hasonló bolygó kering, hogy törvényszerűen máshol is ki kellett az értelmes életnek alakulnia, mégsem sikerült idegen civilizációval kapcsolatot létesíteni.

A földönkívüliek létében egyébként valóban hívő Fermi azonban soha nem vetette fel a paradoxont, csak egy beszélgetés során a csillagközi űrutazás megvalósíthatóságában kételkedett, tegyük hozzá: akkor még jogosan, a nevéhez fűződő paradoxon csak évtizedekkel később, több más elméletet magába olvasztva jelent meg ebben a formában.

