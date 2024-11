Ők lehettek a valódi birminghami robbantók

1975-ben hat férfit életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek. A vád szerint ők feleltek az egy évvel korábban, 1974 novemberében végrehajtott birminghami kocsmarobbantásokért és ezzel ők öltek meg 21 embert. Chris Mullin munkáspárti képviselő azonban fülest kapott, nem a valódi elkövetők állnak a bíróság előtt.

Nagy-Britannia egyik legnagyobb tömeggyilkossága 1974. november 21-én történt.

Csütörtök este volt, Birmingham belvárosában zajlott az élet, a Mullberry Bush és Tavern in the Town bárokban is így volt, zsúfolásig teltek szórakozni vágyó vendégekkel. 20 óra után nem sokkal azonban mindkét kocsmában pokolgép robbant, ami összesen 21 emberéletet követelt, míg több mint kétszázat súlyosan megsebesített.

Gyanús hang a telefonban

A „birminghami hatok” hamar a rendőrség látókörébe kerültek. Nem sokkal a támadás előtt hagyták el a várost, hogy részt vegyenek ismerősük, James McDade temetésén, aki egy héttel korábban halt meg. Az Ír Köztársasági Hadsereghez (IRA) köthető férfi véletlenül ölte meg magát, mikor a bomba, amit a Conventryben a telefonközpontnál helyezett el, idő előtt felrobbant.

A merényletet az IRA vállalta magára.

Az 1922 és 1969 között aktív nacionalista, katonai jellegű szervezet utódjának tartotta magát az Ideiglenes Ír Köztársasági Hadsereg is (PIRA), ami 1969 után elődje nevét használva működött tovább. Ebben az évben nem ez volt az első hozzájuk köthető robbantás.

Chris Mullin munkáspárti képviselő 2009-ben, aki fülest kapott az eredeti tárgyalások során az vádlottak ártatlanságáról

Fotó: Wikipédia / Maggie Hannan / CC BY 2.0

Februárban katonákat és családtagjaikat szállító buszon robbant bomba, ami tizenkét ember halálát okozta, de célpontjuk volt a Tower és a Parlament épülete is. Pár héttel a birminghami támadás előtt a Surrey megyei Guilfordban hasonló merényletet követtek el két kocsma ellen.

Az IRA tevékenységére utalt az a gyanús telefon, ami 20 óra 11 perckor a birminghami Post and Mail irodájába érkezett.

Ebben ír akcentussal beszélő férfihang figyelmeztetett a merényletre, de rossz helyszínt adott meg, így a robbantás előtt lehetetlen volt a két bár kiürítése.

Téves ítélet

Chris Mullin fülese végül beigazolódott, a bíróság 16 évnyi börtön után felmentette a „birminghami hatokat”, akik később kárpótlásban részesültek. Mullin oknyomozó munkába kezdett, hogy felkutassa a valódi merénylőket. Az 1986-ban Az ítélet tévedése (Error of Judgement) címmel megjelent könyvében számolt be az ügy fejleményeiről.

Leírta, hogy négy emberhez vezettek a nyomok, mint lehetséges elkövetők, de a nevüket nem árulta el, hanem X, Y, Z és az „ifjú ültetvényes” néven hivatkozott rájuk.

Miután a „birminghami hatok” 1991-ben szabadultak, a valódi elkövetőket nem kerítette kézre a rendőrség az ügyben még mindig sok a kérdőjel.