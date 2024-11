Belehalt a boldogtalanságba a betiltott magyar dal szerzője

A gyilkos sláger legendája

Seress a hangjegyeket nem ismerte, ezért a kottát egy erre felkért, zeneileg képzett ifjú hallás után jegyezte le. Bár hazájában a szakmabeliek továbbra sem ismerték el tehetségét, néhány évvel később már az Egyesült Államokban is rendszeresen felcsendültek dalai.

A Szomorú vasárnapot azonban a kezdetekben nem a szépsége vagy a mondanivalója tette ismertté.

A pesti lapokban több olyan cikk is megjelent, amelyben az írták, hogy egy-egy öngyilkosság helyszínén megtalálták a kottát vagy a szöveget. A 8 Órai Újság egyenesen „gyilkos sláger” -ként hivatkozott rá, a The New York Times hasábjain pedig már úgy jelentek meg a magyarországi események, hogy tömegek ölték magukat a Dunába a zenemű hatására.

Hallgassa meg a dalt (ha meri):

Hogy ebből mennyi volt igaz, azt nehéz lenne feltárni a sok kiszínezett történet miatt. Ami bizonyos, hogy maga Seress Rezső is a saját művét hallgatta halála előtt. Presser Gábor gyermekként a zeneszerző otthona alatti lakásban élt. Elmondása szerint a munkatábortól és a mellőzöttségtől meggyötört férfi minden délután a Szomorú vasárnap különböző nyelvű változatait játszotta órákon keresztül.

Bár a jogdíjakból jelentős összeg gyűlt össze az USA-ban a nevén, a befagyasztott számlához csak személyesen férhetett volna hozzá. Azonban a zuhanástól való félelme miatt nem ült repülőre, és utolsó éveit inkább szegénységben töltötte Budapesten.

Megálmodott sorsa beteljesülni látszott, amikor kiugrott harmadik emeleti lakásának ablakán, de túlélte a zuhanást.

a Szomorú Vasárnap szövegírója, Jávor László (balra) Párizsban

Fotó: wikipedia.org

Végül a kórházban a gipszét tartó dróttal vetett véget a szenvedéseinek 69 éves korában, a sírfelirata alapján 1968. január 12-én, ami egy pénteki napra esett. Jávor Lászlóval közös alkotásuk örökzöld lett, és ha életében nem is, halála után hazájában is elérte a vágyott ismertséget.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!