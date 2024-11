Egy dologban hasonlított Churchill és Hitler

Winston Churchill 150 évvel ezelőtt, 1874. november 30-án született Angliában. Születésének körülményeiről több pletyka keringett, hiszen kevesebb, mint nyolc hónappal szülei esküvője után jött világra. Churchillt is gyakran kérdezték erről, mire ő rendszerint így felelt:

bár ott voltam a születésemnél, nincs tiszta emlékem az eseményekről, amelyek oda vezettek”.

Harc a fronton

Édesapja munkája miatt élete első éveinek egy részét Írországban töltötte. Csintalan gyerek volt. Előfordult, hogy a hídról ugrott egy folyóba. A tanórákon gyakran nem figyelt kellően oda, katona-figurákkal játszott, nem volt jó tanuló – kivéve történelemből és angolból, e két tantárgyból remekelt. Katonaiskolába tervezett menni, azonban kétszer is megbukott a felvételi vizsgán, míg harmadjára, külön tanár segítségével készült és sikerült bejutnia.

Churchill katonai egyenruhában, 1895

Fotó: Wikimedia Commons

Katonaként nem csak a csatákban szolgált, hanem haditudósító is volt. Járt Kubában, Indiában és Szudánban is. Dél-afrikai tartózkodása idején fogságba esett, de sikerült megszöknie komoly kockázatot vállalva. Eredetileg két brit tisztel szöktek volna meg, de társai végül nem mentek vele, Churchill egyedül indult neki az éjszakának.

Bár kiskorában édesanyja, Jennie Churchill nem sokat foglalkozott vele, később politikai téren számtalanszor segített a fiának, aki 1900-ban lett a brit parlament tagja.

Winston 1904-ben egy bálon találkozott Clementine Hozierrel. Négy évvel később látták viszont egymást, amikor egymás mellé ültették őket egy vacsoraasztalnál. A lánykérésre 1908. augusztusában került sor, egy hónappal később pedig már össze is házasodtak. A következő tizennégy évben öt gyermekük született. Az I. világháborúban katonaként, flottaminiszterként szolgált. 1915-ben viszont elvesztette pozícióját, amikor őt tették felelőssé a Gallipoli-hadművelet kudarcáért. A gallipoli csatában hatalmas veszteséget szenvedett el a brit haderő az Oszmán Birodalom ellen. 1917-től hadászati miniszter volt, majd hadügyi államtitkárként fejezte be a világháborút. Két évre kikerült a parlamentből, így kis ideig Franciaországban élt, ahol hobbijainak, a festészetnek és az írásnak hódolt. Érdekesség, hogy nagy ellenfele, Hitler is amatőr festő volt. Az évtized végén Churchill újból visszatért a politika színterére, pénzügyminiszter lett.