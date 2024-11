Diana hercegné minden lépését lesifotósok kísérték

Amikor Diana 1981 júliusában összeházasodott Károly herceggel, még csak húsz esztendős volt. A nép valahogy emberibbnek tartotta, közülük valónak, hiába csörgedezett az ő ereiben is királyi vér. Egész életében ennek tudatában végezte feladatait, ezzel új normákat és szokásokat teremtett – sokszor megdöbbenést kiváltva az emberekből.

Diana hercegné és férje, Károly walesi herceg

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/usage worldwide

Az örökös reformer

1982-ben, Vilmos herceg világra jöttekor első alkalommal született trónörökös kórházban, és nem a királyi palotában. Két évvel később életet adott Harrynek is. Hosszabb útjaira rendszeresen magával vitte fiait, ami korábban szintén nem volt jellemző – például II. Erzsébet több alkalommal is hónapokra otthon hagyta gyermekeit a protokoll miatt.Vilmos és Harry óvodába jártak, elsőként a királyi család tagjai közül – ezért is, és még sok más tettnek köszönhetően a hercegeknek volt lehetőségük arra, hogy egy kis szeletet kapjanak az „átlagos” életből.

Diana a kezdetektől fogva közelebbi kapcsolatot ápolt az emberekkel.

Kesztyű nélkül fogott kezet, a csecsemőket a kezébe vette, a gyermekeket megölelte.

Diana valamint Károly Ronald és Nancy Reagan társaságában a Fehér Házban

Fotó: Wikimedia Commons

Nem utolsósorban pedig az AIDS-es betegek megérintésével számtalan valótlan előítéletet oszlatott szét. Közvetlenségével megerősítette az emberek szeretetét, akik nemhiába kezdték el a „nép hercegnéjének” hívni. Mindezek ellenére nem szerette a figyelmet, főként, mivel a lesifotósok minden lépését követték, és egyáltalán nem tisztelték az ifjú hercegné magánszféráját. Károly hercegtől való válásával újból felkavarta az állóvizet, de több évnyi rossz házastársi viszony után sok kötöttség alól felszabadult. Ugyan ezt ő már nem tudhatta meg, de halálával is alkotott új szabályokat: számos híres és fontos újság soha többé nem közölt paparazzi képeket.

Végzetes nyaralás

Diana hercegné és Dodi al-Fayed még az 1980-as években találkoztak, de románc csak több mint egy évtizeddel később szövődött közöttük. 1997 nyarán számos alkalommal lefényképezték őket a paparazzók. Közös vakációjukon ott volt a két herceg is, majd a gyermekek Egyesült Királyságba való visszatérése után Diana és Dodi Párizsba utaztak. A hercegné halálával kapcsolatban számtalan teória és találgatás született az elmúlt évtizedekben, de egy biztos: Diana párjával együtt 1997. augusztus 31-én autóbalesetben elhunyt a francia fővárosban.