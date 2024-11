Zuhanyt készít magának egy állatkerti elefánt

Az eszközhasználat az emberek számára nem unikális. A csimpánzok botokat használnak eszközként. A delfinek, varjak, és az elefántok is ismertek arról a képességükről, hogy eszközt használnak. Most egy a Cell Press magazinban november 8-án megjelent dolgozatban az elefántok figyelemre méltó képességéről számolnak be a Berlini Humboldt Egyetem kutatói, arról, hogy egy slagot rugalmas zuhanyfejként használnak. A kutatóknak arról is beszámolnak, hogy egy elefánt társ tudja, hogy zárja el a vizet, hogy megtréfálja társát.

A kutatók azután tették a felfedezést, miután a dolgozat egyik szerzője, a Berlini Humboldt Egyetem munkatársa, Lena Kaufmann szemtanúja volt a Berlini Állatkertben, hogy Mary, az ázsiai elefánt zuhanyozott, és filmre vette. Visszavitte a felvételt a kollégáinak, akiket rögtön lenyűgözött. Lea Urban, a tanulmány első szerzője úgy döntött, hogy a viselkedést részletesebben analizálja. Mary, az ázsiai elefánt (Elephas maximus) zuhanyozik.

Fotó: https://www.bbc.co.uk/ Az elefántok megtréfálják egymást A kutatók azt találták, hogy Mary szisztematikusan zuhanyozza a testét, koordinálva a víztömlőt a végtagjaival. Rendszerint megragadja a slagot a slag csúcsa mögött, hogy zuhanyfejként használja. Hogy elérje a hátát, a slagot hátrébb ragadja meg és lengeti a teste felett. Amikor egy nagyobb és nehezebb slagot adtak neki, Mary az ormányát használta a mosdáshoz, nem pedig a terjedelmesebb és kevésbé hasznos slagot. A kutatók azt mondják, hogy a felfedezés egy új példája a célirányos eszközhasználatnak. De ami a leginkább meglepte őket az, ahogyan Anchali, egy ázsiai elefánt reagált Mary zuhanyzása alatt. A két elefántnak agresszív interakciói voltak a zuhanyzás ideje körül. Egy ponton, Anchali elkezdte húzni a slagot maga felé és Marytől elfelé, felemelte és összecsomózta, hogy megszakadjon a vízfolyás. Achali, az ázsiai elefánt (Elephas maximus) próbálja megakadályozni Mary zuhanyozását a Berlini Állatkertben.

Fotó: https://www.bbc.co.uk/ Bár a kutatók nem biztosan Anchali szándékait illetően, nagyon úgy nézett ki, hogy az elefánt egy másodrendű eszközhasználati viselkedésfélét mutatott, működésképtelenné tette az eszközt. Talán szabotázs volt. Brecht, a Berlini Humboldt Egyetem munkatársa, a tanulmány egyik szerzője az mondja, senki nem gondolta, hogy Anchali olyan okos, hogy ilyen trükköt hajtson végre. Sokat vitatkoztak Anchali viselkedésén a laboratóriumban. Aztán látták, hogy Anchali talált egy másik módot, hogy megszakítsa Mary zuhanyzását. Ebben az esetben, Anchali úgy akadályozta meg a vízfolyást, hogy ormányát a slagra helyezte és aztán masszív testét ráeresztette. Látták, hogy Mary alaposan megmosakszik egy slaggal. A slagot lengette, mint egy lasszót, hogy elérje a hátát.

Fotó: https://www.bbc.co.uk/ Az elefántoknak megtanították, hogy ne lépjenek a slagokra, nehogy a gondozók leszidják őket. Ezért szinte sosem teszik ezt. A kutatók azt gyanítják, hogy Anchali ezért állt elő egy nagyobb kihívást jelentő kerülő megoldással, hogy megakadályozza a vízfolyást Mary zuhanyozása közben. A kutatók most arra kíváncsiak, hogy ez az állatkertben tett felfedezés mit jelent az elefántoknál a természetes környezetükben? Az elefántok megtréfálják-e egymást a természetben? (Forrás: Science Daily: https://www.sciencedaily.com/)















