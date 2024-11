Az elhízás titkát fejtették meg a tudósok

Mikroszkóp alatt látható zsírsejt

Fotó: jxfzsy/Canva

Arra is emlékeztettek, hogy a rajtunk kívül álló tényezők (a mikrobiomunktól kezdve a bizonyos gyógyszerektől való függésig, illetve az erőforrás-korlátoktól és a genetikától) hihetetlenül megnehezíthetik a súly megtartását. Most már hozzáadhatjuk az epigenetikát is ehhez a frusztráló listához.

Tény, hogy az elhízás 4 millió globális halálesethez kapcsolódott 2015-ben, amelyek több mint kétharmada szívbetegségre vezethető vissza (ez az első számú halálozási ok világszerte). Szakemberek szerint az elhízás aránya várhatóan tovább fog emelkedni, így ennek az összetett kérdésnek a megértése egyre sürgetőbbé válik.