Az elnök, aki nem volt hajlandó az esküszöm szót használni

Gazdag és befolyásos New Hampshire-i családban született, apja 1827-től három évig az állam kormányzója volt. Jogi tanulmányait követően rövid ideig praktizált, de aztán a politikának szentelte magát. A későbbi elnököt 1829-ben demokrata színekben beválasztották az állam képviselőházába, amelynek 1832-ben elnöke lett, 1833-tól négy évig a washingtoni Kongresszus alsóházában, 1837-től szenátusában képviselte szülőállamát. 1842-ben lemondott mandátumáról és jövedelmező ügyvédi praxisba fogott, 1844-ben New Hampshire főügyésze lett.

Franklin Pierce az Amerikai Egyesült Államok 14. elnöke 1858-ban

Fotó: Wikimedia Commons/George Peter Alexander Healy

Az 1846-ban kezdődött amerikai-mexikói háborúban – visszautasítva a felkínált igazságügyi miniszteri posztot – katonai szolgálatra jelentkezett. Ezredesként, majd tábornokként szolgált Winfield Scott tábornok alatt, de betegségei és sebesülései miatt a fontosabb csatákban nem vett részt.

Politikai ellenfelei később gyávasággal vádolták, de a vele együtt szolgáló Ulysses Grant, később a polgárháború hőse, majd elnök megvédte őt.

A politikai életbe tíz év után, a demokraták elnökjelöltjeként tért vissza. A konvención sokáig a négy esélyes jelölt egyike sem kapott elég voksot, a „sötét ló” Pierce neve csak a 35. körben került fel a szavazólapra, és bár a 48. körben még csak a harmadik helyen állt, a következőben a 297 küldöttből 282 rá szavazott. Megválasztását az egymással egyre inkább szembekerülő déli és északi küldöttek kompromisszumának köszönhette, mivel mindkét tábor úgy vélte, befolyásolni tudják majd. A rabszolgatartás megosztó kérdésében a nyilatkozatoktól tartózkodó Pierce novemberben elsöprő győzelmet aratott a whig jelölt Winfield Scott-tal (a mexikói háborúban egykori fölöttese) szemben.

Az elnök rokonszenvezett az ifjúamerikai mozgalommal

Az Egyesült Államok addigi legfiatalabb elnökének 1853. március 4-i beiktatását tragédia árnyékolta be: Pierce két hónappal korábban egy vasúti balesetben elvesztette utolsó élő gyermekét is. A szertartás során a mélyen hívő Pierce addig és azóta is egyetlen elnökként esküjében a megerősítem szót használta az esküszöm helyett (Máté evangéliumában szerepelnek ugyanis az „Egyáltalán ne esküdjetek” szavak). Érdekesség, hogy alelnöke, az akkor már súlyos tüdőbeteg William R. King máig egyetlenként külföldön, Havannában tette le esküjét.