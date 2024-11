Olyan változás kezdődött az Északi-sarkon, amelyet mindannyian érezni fogunk

A tudósok a múltbeli klímaadatok elemzése alapján állapították meg, hogy az északi-sarki jégtakaró olvadása a korábbi időszakokban jelentős mennyiségű édesvizet juttatott a tengerekbe. A növekvő édesvíz-beáramlás drasztikusan megváltoztatta az Északi-tenger só- és hőháztartását, ami befolyásolta az áramlási rendszert, és több ezer évvel ezelőtt komoly lehűlést okozott Észak-Európában. A kutatás vezetője, Mohamed Ezat szerint az eredmények arra figyelmeztetnek, hogy a Föld éghajlata igen érzékenyen reagálhat a hőmérséklet és a jégtakaró kismértékű változásaira is.

Az Északi-sark jegének olvadása miatt egyre nagyobb mennyiségű édesvíz kerül az Északi-tengerbe. A folyamat olyan változásokat indíthat el, amelyek megzavarják az óceáni áramlási rendszert.

Fotó: Anadolu via AFP

Hogyan érintheti az Északi-sark jégtakarójának olvadása Európát?

Az előrejelzések szerint az Északi-sarkvidék 2050-re a nyári időszakban teljesen jégmentessé válhat, ez pedig katasztrofális következményekkel járhat az Atlanti-óceán áramlási rendszerére nézve.

A tudományos közösség már egy ideje aggodalommal figyeli az eseményeket. Egy nemrég megjelent nyílt levélben számos klímakutató arra figyelmeztetett, hogy az Atlanti Meridionális Áramlási Rendszer (AMOC) összeomlása nagyobb valószínűséggel következhet be ebben a században, mint várták. Az AMOC több kulcsfontosságú áramlatot is magába foglal, ide tartozik a Golf-áramlat is. Az áramlási rendszer változása elsősorban az északi országokra - Dániára, Izlandra, Norvégiára, Finnországra és Svédországra – lenne katasztrofális hatással, de közvetett módon Magyarországot is érintené.

A tudóscsoport szerint a döntéshozóknak azonnali cselekvési tervet kell kidolgozniuk, amellyel megakadályozható az AMOC összeomlása, és vele Észak-Európa drámai lehűlése is.

Az Atlanti Meridionális Áramlási Rendszer (AMOC), amelynek a Golf-áramlat is a része

Fotó: NOAA

Üledékmagok vizsgálata tárta fel a múlt eseményeit

Ezat kutatócsoportja egy sor geokémiai markert használt a sarkvidéki tengeri üledékmagok elemzésére. A módszerrel sikeresen rekonstruálta a múltbeli tengeri hőmérsékletet és sótartalmat, illetve az édesvíz-beáramlás mértékét. Az üledékmagok tulajdonképpen olyan „időkapszulák”, amelyek megőrizték az óceánok múltbeli állapotáról szóló információkat. A kutatók szerint ezek az adatok alapvető fontosságúak a klímamodellezők számára, mivel segítenek megérteni, milyen hatással van az jégtakaró csökkenése az óceáni áramlatokra és a globális klímára.

A teljes tanulmány ide kattintva olvasható.