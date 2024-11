Ez lehet az étvágy csökkentésének legegyszerűbb módja

A Journal of the Endocrine Society tudományos szaklapban publikált tanulmány a Virginiai Egyetem kutatóitól származik, akik tizennégy egészséges résztvevő bevonásával készítették. Arra kérték őket, hogy egy éjszakán át koplaljanak, mielőtt különböző intenzitású testmozgást végeztek volna, majd beszámoltak az étvágyukról. A szakemberek vérmintát is vettek, hogy megmérjék az edzés hatását az úgynevezett ghrelin hormonra, amely köztudottan jelentős szerepet játszik az étvágy szabályozásában. Minél magasabb ugyanis a ghrelin szintje a szervezetben, annál éhesebbnek érezzük magunkat.

Ez lehet az étvágy csillapításának egyik legegyszerűbb módja

Fotó: Pinterest

Azt találtuk, hogy a nagy intenzitású edzés jobban elnyomja a ghrelinszintet, mint a közepes intenzitású testmozgás. Ezenkívül megállapítottuk azt is, hogy a résztvevők kevésbé érezték éhesnek magukat egy nagy intenzitású edzés után

– mondta Kara Anderson endokrinológus, a Virginiai Egyetem munkatársa a ScienceAlert online tudományos portálnak.

A kutatók úgy látták, hogy a női résztvevőknél volt a legjelentősebb a ghrelinszintek közötti különbség, bár az önbevallás szerinti étvágyszintek tekintetében mindkét nemnél érezhető csökkenést tapasztaltak a nagyobb intenzitású gyakorlatok után.

Az étvágy csillapítása jó fogyókúrás módszer lehet

A ghrelin mind acilezett (AG), mind deacilezett (DAG) formában megtalálható a szervezetben. Amellett, hogy az étvágyhoz kapcsolódik, más területeken is fontos, többek között:

az alvás,

a memória és

az energiaegyensúly szempontjából.

A tudósok szerint van egy bizonyos pont, amikor a ghrelin csökkenni kezd; valószínűleg akkor, amikor a szervezet több laktátot termel, mint amennyit kezelni tud. Utóbbi az izomanyagcsere mellékterméke, amely akkor keletkezik, amikor a szervezet „keményebben dolgozik”.

Mivel protokollunk a vérlaktátot használta az edzésintenzitás meghatározásához, ezek az eredmények arra utalnak, hogy a laktátküszöb feletti edzésre lehet szükség a ghrelin elnyomásának kiváltásához

– írták a kutatók a közzétett tanulmányukban, hozzátéve, hogy az edzés és az étvágy közötti kapcsolat valójában elég bonyolult: az edzés típusától, időtartamától és az érintettek profiljától függően az edzés egyszerre növelheti és csökkentheti az éhségérzetet.