Fényszennyezés - A téli díszkivilágítás

A fényszennyezés jogszabályi meghatározására ez idáig egyedül az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alkalmazásában történt kísérlet. E szerint a fényszennyezés "olyan mesterséges zavaró fény, ami a horizont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába, illetve nem a megfelelő időszakban világít, ezzel káprázást, az égbolt mesterséges fénylését vagy káros élettani és környezeti hatást okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt negatív hatásokat is."

A fényszennyezésért súlyos árat fizetünk. Káros az egészségre, az élővilágra és energiapazarlás is.

Fotó: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

A fényszennyezés és a téli díszkivilágítás

Tél közeledtével a nappali órák rövidülnek, az éjszakák pedig hosszabbodnak.

Az utóbbi években egyre elterjedtebbé vált hazánkban is, hogy lakóházak és azok környéke az ünnepi időszakban – de sok helyütt tovább is – többnyire fényfüzérekkel díszített, kivilágított. Mivel ezek a fényforrások a legkülönfélébbek lehetnek, érdemes odafigyelnünk több szempontra is, mielőtt használni kezdjük azokat. Kiemeljük továbbá azt a tényt is:

a túlzásba vitt kültéri világítás nemcsak energiapazarló, szükségtelen és zavaró, de még káros is. Negatív hatással van ugyanis az éjszakai életmódot folytató vagy sötétben is aktív állatokra, és a pihenni vágyókra egyaránt, legyenek azok emberek, állatok vagy akár növények.

Fotó: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Vegyük észre a szépséget az éjszakában, maradjon mértékletes a kivilágítás! Ennek elérése érdekében az alábbi hasznos tippeket javasoljuk: