Összezsugoríthatja a szívet az új slágergyógyszer

Az Ozempic és Wegovy fogyókúrás szereket eredetileg 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, mára azonban népszerűvé váltak a diétázók körében is. Ezeknek a készítményeknek az aktív hatóanyaga a szemaglutid, amely az ún. GLP-1 receptor agonisták csoportjába tartozik. A GLP-1 agonisták (glukagonszerű peptid-1 receptor agonisták) olyan gyógyszerek, amelyek a GLP-1 hormon hatását utánozva segítik a vércukorszint szabályozását és az étvágy csökkentését. A szemaglutid alkalmazása rövid távon lenyűgöző eredményeket produkált: nemcsak a testsúly csökkentésében vált be, hanem az anyagcserét is javítja, fájdalomcsillapító hatással rendelkezik, sőt, egyes tanulmányok szerint az addikció és kognitív problémák kezelésében is szerepet játszhat. Mindezek ellenére egyre több szakértő hívja fel a figyelmet a szemaglutidot tartalmazó gyógyszerek hosszú távú hatásaira, különösen az izomtömeg-vesztésre, amely már bizonyítottan a szívizomzatot is érintheti - írja a Science Alert.

Az Ozempicet eredetileg 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, mára azonban fogyókúrás szerként is használják

Fotó: NurPhoto via AFP

A fogyókúrás szerek sötét oldala

A Kanadai Alberta Egyetem kutatói 21 napig adtak szemaglutidot sovány és elhízott egereknek. Az elhízott egerek testsúlyuk 30%-át és zsírtömegük 65%-át elvesztették, míg a sovány egereknél a csontvázizomzat 8%-os csökkenését figyelték meg. A kutatás ennél is meglepőbb eredménye, hogy mindkét csoportnál jelentősen csökkent a szívizomzat tömege és a szívizomsejtek mérete.

Bár a szív működése és a szívfal vastagsága nem változott, a kutatók szerint a szívizom csökkenése önmagában is aggasztó lehet.

Embereknél is aggasztó változáson mehet át a szív a gyógyszerek hatására

A kutatók emberi szívizomsejteken is elvégezték a vizsgálatokat. A szemaglutid hatására ezek a sejtek is jelentős méretcsökkenést mutattak, bár a kutatók nem találtak közvetlen bizonyítékot a szívizom sorvadására.

Az azonban világossá vált, hogy a szemaglutid hosszú távon káros hatással lehet a szívizomzatra, különösen azoknál, akik már eleve szívproblémákkal vagy izomgyengeséggel küzdenek.

A szemaglutid molekulája

Fotó: Science Photo Library via AFP

Alaposan mérlegelni kell a szemaglutid tartalmú készítmények használatát

Ha a kutatási eredményeket embereknél is sikerül igazolni, az komoly figyelmeztetés lehet a GLP-1 agonistákat használók számára.

Az orvosoknak körültekintően kell mérlegelniük a kezelés előnyeit és kockázatait.

Jelenleg nem tudni, hogy a megfelelő étrend és mozgás ellensúlyozhatja-e ezeket a hatásokat, de a jövőbeni kutatásoknak erre is ki kell térniük.