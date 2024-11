Itt az új gyógymód a leggyilkosabb rák ellen

A műtét jelenleg a glioblasztóma kezelésének első szakasza

Fotó: Ars Neurochirurgica/Wikimedia / CC 4.0

Az immunterápia alkalmazható:

autoimmun betegségek, például a szklerózis multiplex és a reumás ízületi gyulladás,

fertőző betegségek, például a HIV és a hepatitis B és C kezelésére, valamint

allergiás betegségek kezelésére is.

A szakemberek szerint az immunterápia ígéretes, bár összetett utat jelent a glioblasztóma kezelésében is. A tumor erősen adaptív jellege miatt a glioblasztóma az agy különböző régióiban ugyanis különböző mutációkat mutat, ami megnehezíti a célzott kezelését. A kutatók ennek ellenére optimisták. A közelmúltban végzett kísérletek azt mutatták, hogy az immunterápia biztonságosan beadható az agy-gerincvelői folyadékba juttatott injekciókkal. A tudósok most azt vizsgálják, hogyan lehet ezeket a módszereket úgy átalakítani, hogy hatékonyabban hatoljanak be a daganatba.

Bár a glioblasztóma kezelése továbbra is összetett és kihívást jelentő betegség, az immunterápia potenciális utat kínál a betegek jobb eredményeihez. A mai napig azonban nincs olyan jóváhagyott, klinikailag elérhető immunterápia, amely javítaná a betegek életét

– mutatott rá Mathew Clement, aki megjegyezte, hogy nem minden rákos megbetegedés reagál azonban az immunterápiára.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy lehetnek immunrendszerrel kapcsolatos mellékhatások, például szervi gyulladások. Emellett a gyógyszerek beadási módja is létfontosságú, ami szintén a kutatás részét képezi.