Ha az univerzum 13,7 milliárd éves, hogyan lehet 93 milliárd fényév széles?

Az univerzum tágulása, vagyis a kozmikus infláció a tér exponenciális terjeszkedésének az elmélete. A tulajdonképpeni felfúvódás 10 a-36-on másodperccel az ősrobbanás után következett be, majd 10 a -33-kon fejeződött be. A világegyetem azóta is tágul. Az 1990-es évek végén felfedezték, hogy az univerzum gyorsulva tágul, amit az ezzel kapcsolatos elmélet szerint a hipotetikus sötét energia okozhat.