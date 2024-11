Halhatatlanná váló állatot találtak

Képzeljük el, hogy egy nap az akváriumunkban található kedvenc medúzánknak nyoma vész, és helyette annak fiatalkori formája, egy lárva fog úszkálni a vízben. Olyan, mintha a csalánozó teljes egészében megfiatalodott volna. Ez nem egy sci-fi film jelenete, hanem nagyon is valós tudományos megfigyelés; sikerült feltárni a fésűs medúzák vagy bordásmedúzák (Mnemiopsis leidyi) életciklusának eddig nem ismert részleteit, és kiderült, hogy az állat képes megfiatalítani magát, így potenciálisan akár a „halhatatlanná” is válhat - olvasható a Phys.org tudományos portálon megjelent cikkben.

A fésűs medúzák potenciálisan képesek a halhatatlanság elérésére

Fotó: Biosphoto via AFP

A halhatatlanná váló medúza sejtszinten is megfiatalodott

Normál esetben az állatok életciklusai általában lineárisak: születnek, fejlődnek, szaporodnak, majd elpusztulnak. Ezt a mintát csupán néhány faj képes felülírni, ilyen például a „halhatatlan medúza” (Turritopsis dohrnii) néven ismert csalánozó, amely kifejlett állapotból képes visszaalakulni fiatalabb polip formába. Most a fésűs medúza is csatlakozott ehhez a különleges csoporthoz, köszönhetően annak a képességének, hogy stresszhelyzetekben (például éhezés vagy fizikai sérülés során) visszaalakul lárvaállapotba. A visszafejlődés nem csupán morfológiai változásokat jelent. A kutatók megfigyelték, hogy az átalakult medúzák viselkedése – például táplálkozási szokása - is teljes mértékben azok lárvakori szokásait tükrözi.

Ez arra utal, hogy a folyamat mélyebb, sejtszintű átrendeződésen alapul.

„Tinédzserré” visszafiatalodó medúzák

A vizsgálatot a norvég Bergeni Egyetem kutatói, Joan J. Soto-Angel és Pawel Burkhardt vezették. A kísérletek során a fésűs medúzák „lobális formáját”, vagyis a faj kifejlett alakját tanulmányozták. A medúzákat éhezésnek és fizikai sérüléseknek tették ki, majd megvizsgálták, hogy miként reagáltak ezekre a stresszhatásokra. Az eredmények szerint az állatok néhány hét alatt fokozatosan visszaalakultak az ún. „cydippid lárvaállapotba”.

Ez az életszakasz a medúza „tinédzserkorának” felel meg: a lárva már elkezdi felvenni a kifejlett egyedek formáját és viselkedését, de még nem éri el a szaporodóképességet.

A felfedezés azért is egyedülálló, mert a fésűs medúzák nem rendelkeznek olyan képességekkel, mint például a planáriák vagy más, regenerációra képes fajok. Ezért lárvaállapotba történő visszaalakulásuk a biológia eddig kevésbé ismert területeire enged betekintést.