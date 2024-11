Három argentin gépet lőtt le az őrült brit Top Gun-pilóta

Ward egyik extrém alacsony áthúzása, ezzel ijesztgette a turistákat a tengerparton

Fotó: Her Majesty's Top Gun

Ebben az időszakban történt az is, hogy a „Sharkey” és a későbbi századparancsnok-helyettese egy légierős parti után részegen száguldoztak, és annak rendje és módja szerint össze is törték az autójukat, illetve magukat. A kiképzés alatti részeg randalírozást szigorúan büntették a haditengerészetnél, ezért a bázisparancsnok, Anthony De La Billiere ezredes – miután letagadta a rendőrségnél, hogy részegek lettek volna a pilótái – maga elé rendelte őket. Az ezredes tudni akarta, kinek a partiján itták le magukat a sárga földig. Mire „Sharkey” így felelt:

Az Önén, uram. Önnél voltunk vasárnap déltől estig, amikor szerettünk volna átautózni egy barátunkhoz Tom és Jerry rajzfilmeket nézni és teázni.

A parancsnok szája sarka rángatózni kezdett, majd mennydörgő szidalmazások közepette kizavarta őket az irodájából.

Ward nemsokára az Ark Royal repülőgép-hordozóra került, ahol a McDonnell Douglas Phantom K típusú vadászbombázóin repült. Ebben az időszakban már a flotta fiatal sztárjának számított. Oktató lett, majd légiharcoktató. Egy norvégiai kitérő következett, ahol egy NATO-központban az atomháborút előrejelző stábban dolgozott. A visszaemlékezései szerint a szakmai munka mellett azért szerette a norvégiai beosztást, mert rengeteget vitorlázott a tengeren.

1976-ban kinevezték a brit védelmi minisztérium Sea Harrier-programja haditengerészeti projektvezetőjének. Ez bizonyult a karrierje legfontosabb állomásának, hiszen ő volt az, aki a fejlesztést meghatározta a flotta igényei alapján. Ward vezetői képességeit dicséri, hogy ez lett a modern történelem első és egyben utolsó olyan nyugati katonai fejlesztési és beszerzési programja, amely határidőre, költségvetési túllépések nélkül zárult.

A gép

A Sea Harrier sikerét a szárazföldi támogatógépként kifejlesztett Harrier alapozta meg. A Harrier volt az utolsó épeszű brit ötlet a hidegháború idején, amikor arra keresték a választ a stratégák, hogyan lehetne megőrizni a vadászbombázók harcképességét egy nukleáris csapás idején. A megoldás egy olyan gép lett, amely rövid felszállópályáról is üzemelni tud, illetve függőlegesen szállhat le. Ezeket a képességeket hívják röviden STOVL-nak, vagy VSTOL-nak. A Harriernek így nem volt szüksége kiépített repülőterekre, hiszen azok helyét az ellenség pontosan ismerhette, hanem autóutakról vagy erdei repülőterekről is lehetett üzemeltetni. (A magyar légierő Gripen típusa is hasonló koncepció alapján készült, igaz, a Gripenek nem tudnak függőlegesen leszállni.)