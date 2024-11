Idegenek: emiatt lehetnek nagyon ritkák univerzumunkban a fejlett civilizációk

Az idegnek hipotetikus létezése a csillagászat egyik legizgalmasabb kérdése, de egyelőre még nem tudjuk, illetve nem találtunk rá bizonyítékot, hogy létezhet-e a földihez hasonló, vagy annál még sokkal magasabban fejlett technikai civilizáció az univerzumban. Pusztán a matematikai valószínűség alapján csak a szűkebb galaktikus hazánkban, a Tejútrendszerben is tízezres nagyságrendben kellene léteznie a fejlett civilizációknak, az univerzumban pedig még ennél is sokkal nagyobb számban lehetnek idegenek a valószínűségszámítás szerint, ám ennek ellenére még egynek sem találtuk nyomát. Csillagászok egy csoportja azonban úgy döntött, hogy másként teszi fel ezt az izgalmas kérdést, amelynek megválaszolásához a mesterséges intelligencia segítségét is igénybe vették. A kérdés pedig így szól: vajon az élet számára a legjobb univerzumban élünk-e? A válasz több mint meglepő.

Miért nem akadtunk eddig még az idegenek nyomára? A legjobb univerzumben élünk?

Fotó: NASA



Mi az a Drake-egyenlet, és mi köze lehet a sötét energiának az élet kialakulásához?



A kutatócsoportot az úgynevezett Drake-egyenlet ihlette meg, vagyis a neves amerikai csillagász, Frank Drake által még az 1960-as években kidolgozott azon formula, ami azt mutatja meg, hogy a fejlett élet létezésének milyen matematikai valószínűségei lehetnek az univerzumban. A formulához alkalmazott paraméterek egy része könnyen mérhető, más részük viszont nem empirikus feltételezéseken alapul.

Frank Drake amerikai csillagász egy 2017-ben készített fotón. Drake volt az első, aki rádióteleszkóppal kutatott az idegenek nyomai után

Fotó: Wkimedia Commons / Amalex5

Drake képletét továbbfejlesztve ezért a kutatócsoport egy olyan új formulát dolgozott ki, amit az egész hipotetikus multiverzumra kiterjesztve és egy sajátos tényezőt, a sötét energiát a középpontba állítva vizsgálta meg a magasan fejlett technikai civilizációk, vagyis az idegenek létezésének valószínűségét.

A sötét energia az energiának egy olyan feltételezett formája, ami a legnagyobb valószínűséggel kitölti az egész univerzumot, és még ha ennek egyelőre nem is tisztázott a pontos mibenléte, de az asztrofizikusok többsége egyetért abban, hogy a sötét energia okozhatja az univerzum gyorsuló tágulását, e pedig közvetett módon bizonyítja a létezését is.

A sötét energia hatása jóval jelentősebb lehet az univerzumra egészére az eddig feltételezetteknél, ami a csillagkeletkezéstől kezdve az élet kialakulásáig rendkívül sok tényezőt befolyásolhat.