India első női miniszterelnökét kíméletlenül meggyilkolták

Indira Priyadarshini Gandhi, India harmadik miniszterelnökének hivatalos portréja

Fotó: Wikimedia Commons/Prime Minister's Office

A csak 1977-ben megtartott parlamenti választásokon súlyos vereséget szenvedett, parlamenti mandátumát is elvesztette és ellenzékbe szorult. Híveivel kivált pártjából és megalapította az Indiai Nemzeti Kongresszus (I) pártot (az I az ő nevére utalt), amely hamarosan a legnagyobb ellenzéki erő lett. 1978-ban korrupció vádjával eljárást indítottak ellene, rövid ideig őrizetbe is vették, de a tisztességesnek nem nevezhető per csak növelte népszerűségét. Még 1978-ban időközi választáson visszakerült a törvényhozásba, és miután az ellene összekovácsolt kormánykoalíció szétesett, 1980-ban újra kormányra került.

Második hivatali ideje alatt a legnagyobb kihívást a pandzsábi válság jelentette számára: a kelet-indiai tagállamban többséget alkotó szikhek nagyobb autonómiát követeltek, sőt a szélsőségesek az elszakadást tűzték zászlajukra. 1983 végén a szikhek legszentebb helyén, az amritszári Aranytemplomban több száz fegyveres szeparatista barikádozta el magát, és a tárgyalások kudarca után, 1984 júniusának elején utasítást adott az épületegyüttes megrohamozására.

A saját testőrségének tagjai lőttek rá

A szikhek szemében szentségtörésnek számító, számos áldozatot követelő és a templomban is súlyos károkat okozó akció Gandhira nézve végzetes következményekkel járt. Néhány hónappal később, 1984. október 31-én új-delhi hivatali rezidenciájának kapujában testőrségének két szikh tagja tüzet nyitott rá, és Gandhi néhány órával később a kórházban meghalt.

Ma még életben vagyok, de holnap már nem biztos, hogy élni fogok. Az utolsó leheletemig szolgálni fogom az országot, és ha meghalok, minden csepp vérem Indiát fogja erősíteni.

– mondta alig egy nappal korábban.