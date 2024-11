Ezzel a trükkel megnövelhetjük a kutya élettartamát

A Society and Animals című tudományos lapban megjelent publikáció szerint a szakemberek elkezdődték egy „kutyás öregedésgátló tabletta” kifejlesztését. A LOYAL névre hallgató, San Franciscó-i biotechnológiai vállalat klinikai kísérleteket folytat az Egyesült Államokban olyan gyógyszerek kifejlesztésére, amelyek célja a kutyák várható élettartamának meghosszabbítása. A kutya élettartamának növelése most nagyon is lehetségesnek tűnik, ami mellett számos híresség is kiállt.

Kutya élettartam: tovább élhetnek a kutyáink ezzel a gyógyszerrel

Fotó: Pinterest

Celine Halioua, a kutya élettartamát növelő tablettát kifejlesztő vállalkozás alapítója és vezérigazgatója nagy kutyabarát, aki idegtudományt és nanobiotechnológiát tanult, és mindig érdekelte a nagyobb és kisebb testű kutyák várható élettartama közötti különbség:

egy csivava 16-18 évig is élhet, míg

egy dán dog csak 6-8 évig.

A nagytestű kutyák rövid élettartama olyan, mint egy felgyorsult öregedési rendellenesség, a méret és viselkedési tulajdonságok miatt történő történelmi beltenyésztés nem szándékolt következménye. Ez hozta létre a ma létező összes különböző kutyafajtát, de genetikai hibákat is okozott

– magyarázta Halioua a LOYAL kutatási alapfelvetését.

A német juhászkutyák gyakran csípőízületi diszpláziával küzdenek idősebb korban, miközben a lapos arcú kutyáknak, például a francia bulldogoknak légzési problémáik lehetnek, a golden retrieverek pedig sokkal nagyobb arányban szenvednek rákos megbetegedéssel. Ezeknek a hibáknak a „kijavítására” törekedve a szakemberek kifejlesztették a LOYAL LOY-1 nevű gyógyszert, ami csökkenti az inzulinszerű növekedési faktort (IGF-1); ez az emberben is jelen lévő biomarker hormon irányítja a sejtnövekedést, ami kulcsfontosságú az öregedési folyamat szabályozásában.

A tudósok abban reménykednek, hogy a szer hatására a folyamat fenntarthatóbb ütemben lassul le, így a nagytestű kutyáknak több egészséges évük lehet. Az injekciós gyógyszert 3-6 havonta egy állatorvos adná be hétéves kortól kezdve a negyven kilós, és az annál nehezebb kutyáknak.

Sokkal hosszabb lehet a kutya élettartam ezzel a gyógyszerrel

A kutatók a kisebb testű kutyákról sem feledkeztek meg: elkezdték a klinikai vizsgálatokat a LOY-2 tablettával, amely szinte minden méretű kutya anyagcsere-képességét javítani tudja majd. Eközben készül a LOY-3, ami a tervek alapján a LOY-1 tablettás változata lesz.

A kutatások még folynak, de arra számítunk, hogy a gyógyszerek segítségével legalább egy plusz évet kapnak a kutyák az egészséges élethez. Reméljük, hogy a kezelést követően kevésbé lesznek láthatóak rajtuk az öregedés jelei, de erről még nincsenek végleges információink

– mondta Halioua az ELLE online magazinnak, hozzátéve, hogy a korai eredmények annyira ígéretesek voltak, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) szerint az adatok „a hatékonyságra vonatkozó ésszerű várakozást” biztosítanak, ami megfelel a „feltételes jóváhagyás” egyik követelményének. Még értékelni többek között a biztonsági és gyártási adatokat, de ha ezek a további előírások teljesülnek, a cég forgalomba hozhatja a gyógyszert.