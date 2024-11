Láthatatlan rabszolgák és szuperzseni orvosok sündörögtek a római császárok körül

Fotó: Viasat World

Az előkóstolás művészete

A megmérgezéstől való félelem már a római császárokat is jellemezte. Az előkóstolók vagy pregustatorok mindennapos szereplői voltak a császári személyzetnek, és mivel elég veszélyes munkáról van szó, ezért a legtöbb ilyen rabszolga volt. De nem mindegyik! Az előkóstolóknak is volt vezetőjük, aki már-már művészi szintre vitte az ételkóstolás feladatát. A legprofibb pregustatorok már az étel illatáról, színéről és állagáról meg tudták állapítani, hogy valami nem stimmel velük. Szakmájukat olyan profiként űzték, hogy nem ritkán nemesi rangot is kaptak érte.

Egy orvos, aki Marcus Aurelius fenekében turkált

A római fürdőkbe mindenki meztelenül járt, még a császár is, így a római polgárok nem csak a testét tudták szemrevételezni, de a betegségeket is, amiben esetleg szenvedett. Ezért aztán egy egész csapat sürgölődött a császár körül, ha beteg volt. Marcus Aurelius igen komoly gyomorrontását Galenus görög orvos kezelte, aki korában nem csupán nagyhírű királyi doktor volt, de rendkívül termékeny író is egyben: az ókori görög nyelven ránk maradt irodalom egytizede tőle származik! Ő egy drága kenőccsel átitatott gézlapot vetett be, méghozzá „a belek száján” keresztül, ahogy ő nevezte. Ez volt a végbélkúp prototípusa, Galenus pedig ma már jó eséllyel urológusként írna tanulmányokat.



(Forrás: Viasat World)