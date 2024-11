Ítéletidőre figyelmeztetnek: rejtélyes jelenségek tarolhatják le a városokat

Amikor a sűrűn lakott óceánparti vidékekre özönvízszerű esők és orkánerejű szelek csapnak le, egész városok dőlhetnek romba – ám a kormányzatok és a lakosság megteheti a szükséges előkészületeket, ha időben kapnak figyelmeztetést. A partvidékekre lesújtó ítéletidőket gyakorta ún. légköri folyók okozzák. Ezeket az erős szelek által szállított magas vízgőztartalmú légtömegeket a meteorológusok folyamatosan szemmel tartják, a viselkedésük pontos jóslásához azonban az őket vezérlő fizikai törvényszerűségek alaposabb ismeretére van szükség.

A légköri folyók heves esőzést, illetve hóviharokat is okozhatnak

A Nature Communications tudományos folyóiratban most Da Yang, a Chicagói Egyetem geofizikusa és Hing Ong posztdoktor kutató, Yang csoportjának korábbi tagja egy a légköri folyók működésének jobb leírását szolgáló új egyenletet közöltek - írja az EurekAlert.

Reményeik szerint az általuk javasolt modell javít majd a légköri folyókkal kapcsolatos meteorológiai előrejelzések pontosságán, különösen ami a klímaváltozás közepette egyre gyakrabban bekövetkező extrém időjárási események jóslását illeti.

A folyamat jobb megértése elősegíti majd az extrém időjárási események előrejelzésének egyértelműbb kommunikálását is.

Mik azok az ítéletidőt okozó légköri folyók?

A légköri folyók hosszú, keskeny, magas páratartalmú légtömegek, amelyek erős szelektől hajtva szállítják a nedvességet a trópusoktól a sarkok felé. Egy-egy légköri folyó akár a Mississippi vízhozamának tizenötszörösét is szállíthatja, és heves esőket, havazást és viharos szelet hozhat az érintett régiókba. Kalifornia éves csapadékmennyiségének akár a fele is származhat légköri folyóktól.

Az észak-amerikai kontinens nyugati partvidékére extrém heves esőzést szállító légköri folyónak még beceneve is van – Ananász-expressznek hívják, ha Hawaii környékéről ered –, annyira gyakori itt ez a jelenség. Ám ezek a nedves égi áramlatok mindenütt a Földön fellelhetők. Bármelyik időpontban pillantunk is a földgolyóra, átlagban ötöt láthatunk belőlük az északi és ötöt a déli közepes szélességeken, amint nyugatról keletre mozognak. Nem mind elég erőteljesek ahhoz, hogy kártékony áradásokat és földcsuszamlásokat okozzanak; a gyengébb áramlási rendszerek kimondottan hasznosak is lehetnek, hiszen célterületükön feltöltik a vízkészleteket és enyhítik a szárazságot.

A légköri folyók a globális éghajlat alapvető elemei, ezért működésük megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy fejlesszük az időjárási előrejelzések pontosságát, a vízkészletekkel való gazdálkodást és az áradások jóslását.

A légköri folyókkal kapcsolatosan zajló kutatás túlnyomó része leíró jellegű: figyelik, követik és veszélyesség szerint osztályozzák őket. Arról ugyanakkor kevés szó esett eddig, hogy vajon hogyan alakulnak ki és fejlődnek az idő során.