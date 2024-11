Nincs magyarázat arra, amit a Marson találtak

A marsi zöldes foltot a Perseverance éjszakai mozaikképén fedezték fel, amelyet a "Serpentine Rapids" nevű helyszínen, a Malgosa Crest sziklás kiemelkedésén készített. A folt kémiai összetétele egyelőre ismeretlen, ám a felfedezés jelentős érdeklődést váltott ki a kutatók körében - írja a Live Science cikke.

A Marson talált zöldes foltot egyelőre nem tudta részletesen elemezni a NASA Perseverance marsjárója.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Hogyan vizsgálta a NASA marsjárója a zöldes sziklát?

A szikla belső szerkezetének vizsgálatához a rover egy ún. „koptató foltot” hozott létre, vagyis eltávolította a felszíni réteget, hogy hozzáférjen a kőzet belső anyagához;

a vizsgált helyen csakhamar egy nagyobb, két milliméter átmérőjű zöld folt jelent meg.

A Mars sziklái a vas-oxid miatt vörös színűek, ez az anyag okozza a Földön a rozsdásodást is. Bolygónkon azonban a marsihoz hasonló zöld foltok akkor jönnek létre, amikor víz szivárog át a lerakódott üledéken. Ekkor az oxidált vas redukált vassá alakul, a folyamat során pedig zöldes árnyalat jön létre. Egyes esetekben ezen folyamatokban mikroorganizmusok is szerepet játszhatnak, ám önállóan is végbemehetnek, amennyiben a kémiai feltételek adottak, például kén és vas lép kölcsönhatásba egymással.

A zöldes folt a Perseverance fotóján.

Fotó: NASA/JPL-Caltech

Nem volt hely a további vizsgálatokhoz

A Perseverance számára sajnos nem volt elegendő hely, hogy közelebb kerüljön a folthoz, így egyelőre nem tudták közvetlenül elemezni azt. A kutatók abban reménykednek, hogy a rover a jövőben hasonló nyomokra bukkan, amelyek tanulmányozása révén többet megtudhatunk arról, mi is hozhatja létre ezeket a különös képződményeket.

A marsjáró következő célja a Jezero-kráter peremének elérése, de ehhez meredek terepen kell átküzdenie magát. Ha sikerrel jár, új területeken folytathatja az ősi marsi élet nyomainak keresését.