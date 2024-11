Édesanyja elit ügyfélkörrel rendelkező kurtizán volt, aki nem árulta el lányának apja kilétét, de Sarah taníttatását egyes források szerint a homályban maradó férfi finanszírozta. Konzervatóriumi évei után színészi karrierje nehezen indult be, több társulatnak is tagja volt az évek során, végül a várva várt nagy áttörést követően önálló világkörüli turnékra is eljutott.

a gyermek Sarah édesanyjával

Fotó: Wikimedia Commons

„Tudom, hogy rossz vagyok”

Első szerepét Jean Racine Iphigeneia című drámájában kapta, ahol azonban lámpaláza miatt sokszor hibázott, és nem volt sikere. Az előadás után remegve kért elnézést egyik mentorától, de Jean-Baptiste Provest csak ennyit felelt: „Én megbocsátok, és te is bocsáss meg magadnak, viszont Racine a sírból sosem fog.”

Bernhardt később is gyakran felejtette el a szövegeit, vagy meg sem tanulta azokat, és még sokéves pályafutása végén is megesett, hogy erős szorongás lett úrrá rajta a színpadon.

Azonban hírnevének köszönhetően könnyedén kezelte a hasonló helyzeteket. Amikor Emile Augier egyik, általa középszerűnek bélyegzett darabjában többször is hibázott, és az író ezt szóvá tette, de az akkor már dívaként viselkedő színésznő csak ennyit felelt: „Tudom, hogy rossz vagyok, de közel sem annyira, mint a te soraid.”

A francia kultúra ereje

Bernhardt a karrierje csúcsán az egyik legnépszerűbb francia színésznő volt. Játékát külföldön is értette a közönség, még csak franciául se kellett tudniuk: a gesztusai, a mimikája, a hangja pontosan követhetővé tették a darabok történéseit. Élete vége felé Sarah könyvet is írt a színház művészetéről, és abban is kiemelte ezek fontosságát.

Sarah Bernhardt portréja

Fotó: Wikimedia Commons

Legnagyobb kritikusai is elismerték, hogy szívből jövő természetességgel uralja a színpadot, Maurice Baring életrajzíró pedig a következőt vetette papírra:

különleges kisugárzása volt, ami […] szinte hipnotizálta a közönséget.”

Viselkedése és ellentmondásos személyisége miatt voltak időszakok, amikor Franciaországban nem jutott szerephez. Ekkor külföldön próbált szerencsét, majd később hivatásszerűen utazott. Világkörüli turnéin fontosnak tartotta a francia színművészetet nemzetközi szinten is bemutatni és ismertté tenni.

Osztatlan sikert aratott többek között Olaszországban, Norvégiában, Hollandiában és Magyarországon is, III. Sándor orosz cár pedig a protokollt felrúgva mélyen meghajolt a színésznő előtt az előadása után.

Egyik amerikai turnéjáról hazatérve Sarah így nyilatkozott: „egy idegen ország irodalmának szívébe ültettem el a francia szót.” Ezt tartotta a legnagyobb sikerének.