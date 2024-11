Megvan, hogyan előzhető meg az egyik gyilkos ráktípus; bezuhant az új esetek száma

A méhnyakrák az egyik leggyakoribb halálok a nők körében világszerte. A daganatos betegséget a humánpapilloma-vírus (HPV) okozza. Azonban az Egyesült Államokban az elmúlt tíz év során jelentős előrelépés történt a megelőzésben. Egy friss kutatás szerint a 25 év alatti nők körében a méhnyakrák miatti halálesetek száma drámaian, mintegy 62 százalékkal csökkent. A kedvező tendenciát a kutatók elsősorban a Gardasil vakcinának tulajdonítják, amelyet 2006-ban hagytak jóvá a fiatal lányok számára - ismerteti a friss kutatás eredményeit a Science Alert tudományos portál.

A HPV-oltásnak köszönhetően hamarosan eltűnhet a méhnyakrák.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Miért hatékony a HPV-vakcina a méhnyakrák ellen?

A Gardasil több HPV-törzs ellen is védelmet nyújt, beleértve azokat, amelyek a méhnyakrákos esetek 70 százalékáért felelősek. Az oltás nemcsak a nők, hanem a férfiak számára is elérhető, hiszen a HPV más típusú rákos megbetegedéseket, például anális, pénisz-, és szájüregi daganatokat okozhat. A vakcina ezek ellen is védelmet nyújthat.

Az oltás hatékonyságát nemcsak az Egyesült Államokban, hanem az Egyesült Királyságban és Ausztráliában végzett tanulmányok is igazolták.

Ausztráliában például a HPV-vakcina bevezetése óta olyan alacsonyra csökkent a méhnyakrákos esetek száma, hogy a szakértők szerint 2028-ra gyakorlatilag megszűnhet a betegség.

Figyelemre méltó eredmények

A kutatók az Egyesült Államokból származó, 1992 és 2021 között gyűjtött egészségügyi adatokat elemezték. Az eredmények szerint a 25 év alatti nőknél a méhnyakrák okozta halálesetek száma 1992–1994 között 55 volt 100 000 főre vetítve, míg 2019–2021-re ez az arány 13-ra csökkent.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az oltási lefedettség javítása elengedhetetlen a további sikerekhez.

Bár az Egyesült Államokban a 2021-es adatok szerint a fiatal lányok körében az oltottsági arány elérte a 78,5 százalékot, azóta az oltások száma stagnál, sőt enyhe csökkenés is megfigyelhető.

A friss adatokról részletesebben a JAMA orvosi folyóirat számol be.

Nemzetközi és hazai hatások

A globális előrejelzések szerint, ha a HPV-oltási programokat világszerte fenntartják és bővítik, 2100-ra 149 országban teljesen megszüntethetővé válhat a méhnyakrák. Ez hatalmas előrelépés lehetne az egészségügy területén, hiszen évente több százezer nő életét menthetnék meg.